武漢肺炎為經濟帶來新風險 提防空方發動攻勢！

武漢肺炎疫情中國大陸封城封省數還在增加，美國聯準會也示警，武漢肺炎為經濟帶來新風險，而今日是原本大陸預定的農曆春節後復工日，但實際復工狀況短期內恐難恢復到正常狀態。台股今日如棄守 11500 點，反彈結束後，需提防空方再度發動攻勢。關鍵密碼為 11354、11393、11487 點。

台股今日如跳空開低，11500 關卡為反彈是否結束觀察區，要站穩 11500 點，必須收上 11512 點哨站，才能守穩。如能挺住 11553 點，反彈還有機會，否則恐將轉為壓力。11500 關卡下方哨站為 11487 點，如未能挺住，需提防回測 11440、11393 點，如再棄守 11354 點，需提防測試 11318 與 11300 整數關卡，下方觀察點則是 11272、11246 與 11200 點整數關卡。

台積電 ADR 上周五跌幅達 3%，鴻海原本預定 2 月 10 復工，也得被迫延後，武漢肺炎對於整體電子供應鏈的衝擊，在未見確診病例開始下降前，影響尚難評估。而在內需產業部分，觀光餐飲也開始受到影響，可留意的仍是主要生產基地在台灣的電子零組件供應鏈，是否可望持續受惠於轉單效益。

今天盤中仍要密切留意的，仍包括陸股港股走勢，以及新台幣匯率，尤其是新台幣匯率，需提防轉貶，外資又開始將台股當作提款機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)