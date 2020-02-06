〈友達法說〉面板價格止跌回升東奧可望帶動需求 今年營運將優於去年

面板大廠友達 (2409-TW) 今(6)日舉辦線上法說，展望未來，董事長暨執行長彭双浪表示，去年第 4 季面板產業景氣露出曙光，包含中韓廠商減產關廠等，加上貿易戰和緩，去年底終端需求優於預期，讓部分面板價格止跌回升，今年也有日本東京奧運等運動賽事，可望推升需求成長，營運可望優於去年。

彭双浪表示，去年面板業在供給、需求面都面臨挑戰，包含終端電視、筆電、車用產品需求皆不如預期，加上中國廠商新產能集中開出，導致供需失衡狀況惡化，友達也難逃產業逆風，全年營收營收年減逾 1 成，獲利同樣受到衝擊，為 2013 年來年度再度虧損。

彭双浪進一步指出，雖然產業迎逆風，但友達持續透過資產提升，維持競爭力，雖然去年虧損 191.85 億元，但其中有近 30 多億是處分太陽能事業、所得稅等不良資產減損，希望讓未來資產更健康。

對今年整體面板景氣，彭双浪也提出 3 大風險，包含新型冠狀病毒疫情外，雖然近期貿易戰和緩，但美中兩大經濟體對立態勢已成形，加上今年中國仍有大世代新產能開出，讓長期面板供過於求現象不易改變，因此後續仍需密切觀察。

展望今年，彭双浪表示，雖然年初至今受肺炎疫情影響，但仍樂觀看待今年營運可望優於去年，也盼疫情能在短期間控制，降低對全球經濟衝擊。

友達預期第 1 季面板面板供給，大尺寸出貨量仍將衰退 5%，但平均單價有機會成長 5%，另外今年預期資本支出達 200 億元，集中新品、技術開發，未來也將持續布局場域經濟，推動價值轉型。