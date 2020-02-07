再一城！成都宣布實行「封閉式管理」

週五 (7 日) 晚間，中國成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，宣布全市執行嚴格的小區院落「封閉式管理」。

中國成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，稱全市城鎮居住小區 (院落)、農民集中居住區、農村散居院落實行限制外來人員進入的封閉式管理。

據成都市人民政府新聞辦公室週五 (7 日) 發布公告如下：

一、全體市民要自覺做好自身防護，勤洗手、少出門、不聚集、不聚餐，出入公共場所戴口罩。

二、全市城鎮居住小區 (院落)、農民集中居住區、農村散居院落實行限制外來人員進入的封閉式管理，人員進入應出具有效證件，並測量體溫，特殊情況由管理人員做好登記備案。業主裝飾裝修、小區水電氣管道改造、雨污分流等工程暫緩施工。水電氣、路燈等需要急修的，應報社區同意後實施。

三、賓館、飯店、餐飲、超市、農 (集) 貿市場等經營場所合理安排營業時間，定期消殺，進入人員測量體溫、佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

四、企事業單位、出租屋業主或者其他房屋出租人必須落實防控責任。企事業單位、出租屋業主對相關人員管理負主體責任，出租屋管理人員負直接責任，必須按要求立即報告重點疫區抵蓉人員情況、落實居家和集中隔離健康觀察規定、履行居家和集中隔離健康觀察報告責任、配合政府和社區工作人員開展工作。

五、全市各級黨政機關事業單位要帶頭嚴格遵守防疫管理有關要求，公職人員要管好家人、親屬，積極主動參與疫情防控工作，帶動街坊鄰居自覺遵守規定。

六、各類場所一旦發現確診病例，按照疫情防控相關規定，嚴格溯源排查，切斷傳播途徑，及時採取局部或全部封閉等防控措施，確保疫情不蔓延、不擴散。

七、所有機關、企事業單位、各類組織和市民群眾必須遵守疫情防控各項規定，對違反有關防控規定的，依法給予行政處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。