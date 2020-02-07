口罩荒引發衛生紙、尿布之亂 經部闢謠：原物料供應無虞

武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩潮，現在又掀起一波衛生紙之亂 2.0，經濟部今 (7) 日出面澄清，強調衛生紙和口罩的原料根本不一樣，呼籲國人勿造謠。此外，針對尿布、衛生棉也出現搶購亂象，經濟部表示，已與康那香 (9919-TW)、花王等業者確認，目前產線完全正常、供應無虞。

許多國人今天的 Line 群組內有訊息謠傳，因為廠商正在趕工做口罩，導致製作衛生紙的原物料缺貨，引發民眾搶購衛生紙。據了解，這波謠言應是從香港轉傳，由於香港衛生紙主要從中國進口，港人預期將來衛生紙會漲價或缺貨，才會大量囤貨。

美式賣場好市多 (Costco) 今日湧現搶買衛生紙人潮，好市多說明，自有品牌衛生紙原料來自美洲、中美洲，並無外傳拿去做口罩之虞，即日起規定會員 1 卡只能購買 1 串，以維持貨量正常；家樂福指出，尚未有廠商提出供貨不足的狀況；愛買及全聯也表示商品貨量充足。

台灣的衛生紙大多是在國內生產，主要廠商為正隆 (1904-TW)、永豐餘 (1907-TW) 及金百利克拉克，經濟部強調，衛生紙與口罩的原料根本不一樣，口罩主要是不織布，衛生紙原料 70% 以上為短纖紙漿。

經濟部表示，我國的紙漿主要從智利及巴西進口，且近期國際紙漿庫存增加、價格下降，國內也有產製能力，月產能 2.5 萬噸，可供應無虞。國內目前的年產量約 16 萬噸，還可以配合市場需求提高產量。

此外，針對外傳趕工做口罩將讓尿布、衛生棉缺少原料，經濟部也出面闢謠，尿布與衛生棉的主要材料是「水針不織布」，供應完全正常。經濟部已與國內主要生產業者聯繫，像是康那香、花王、寶僑等皆回應產線正常，也都有庫存因應國內需求。

經濟部說明，尿布及衛生棉的材料，跟口罩只有在內層使用的「PP 熱風不織布」有重疊，但這項材料的產量遠大於需求。其餘原料都是不同種類的不織布，生產設備也不一樣，各自有一體成型的專用機器來製造。