想財務自由？想要夢想及早達陣？這樣做就可以了

30 歲的甄大智，很有理財概念，由於少子化、高齡化日趨嚴重，他擔心未來退休金短缺問題，便想藉由投資股票及基金累積退休金。奈何自行操作結果，往往是買在高點、賣在低點，幾年下來，資產節節敗退，60 萬元資金目前僅剩 30 萬元。到底怎麼做，才能養大資產，而不是倒退嚕？

兆豐銀行分析，甄大智犯的錯誤，也是全天下投資人常犯的錯誤，無法克服人性弱點，容易隨市場擺動，踏進「高買低賣」的陷阱之中，資產就此逐漸縮水。要解決此些投資痛點，透過智能投資平台就能辦得到，藉由人工智慧演算，更能科學化且有效率的執行紀律投資，有助於儲存退休金、教育金、圓夢金等不同目標的達成。

體現普惠金融 小額投資不是夢

以兆豐銀行「理財 e 把兆」智能理財平台為例，傳統財富管理服務門檻較高，不過該平台單筆投資只要 1 萬元台幣，定期投資只要 3 千元台幣，即可享有專業的資產管理服務，門檻大為降低，使得原本高端客戶才能享有的精英服務普及到一般大眾，讓小額投資不是夢。同時，「理財 e 把兆」僅收取信託管理費，不收取申購手續費及平台使用費，降低客戶的投資成本，有助於報酬率的提升。

「理財 e 把兆」根據科學化的大數據演算系統，搭配兆豐銀行專業投資研究團隊預測未來短中長期市場趨勢，依客戶投資風險屬性及偏好，提供最適合、兼顧報酬與風險的資產管理方案，讓客戶不用盯盤、也不需要艱深的專業知識就可以使用該服務。

一旦遇到黑天鵝亂舞、灰犀牛亂撞等事件，而造成市場變化，投資組合也不會聞風不動，系統會隨時監控市場趨勢及變化，一旦偏離客戶原先設定的投資組合軌道，即會以電子郵件、簡訊及 Line BC 等三種方式，自動發出再平衡通知，提供投資調整建議給客戶參考，藉此協助投資組合能夠重新調整回到正確軌道，降低風險，並保持投資穩定性。

使用介面簡單、投資自動導航 投資小白也能上手

兆豐銀行指出，「理財 e 把兆」使用介面簡單上手，只要三個步驟就能輕鬆完成：線上簽署投資服務協定、了解自己投資偏好、投資組合下單。此外，系統也可以讓客戶根據不同期待目標，例如智能投資、圓夢計畫、樂活退休等等，建立多重投資組合，如同一個個的存錢撲滿，做為達成各個目標之用。

考量投資過程中，難免會有些意外，例如遊學、失業、進修、買房、結婚、生育等等，而未能按時執行定期投資；又或者是市場實際狀況不佳，無法達到預期報酬，此時就會出現目標資金缺口。而「理財 e 把兆」也會很聰明地分析資金缺口如何補足，才能達到原先設定的目標。

以甄大智為例，屬於穩健型風險的投資人，每個月薪水 3.5 萬元，扣掉必要開銷，每月定額投資 1 萬元儲存退休金，希望退休後每月有 4 萬元花費金額，一直到 85 歲。倘若甄大智短暫進修，停扣了 2 年，便會偏離原先設定的退休金目標，此時，「理財 e 把兆」就會分析一旦停扣而導致投資保本線偏離，投資人往後必須將定期金額提高到多少，才能又回到原先設定的目標退休金軌道。

定期投資停扣而偏離目標，如何補足資金缺口圖

定期投資停扣而偏離目標，但不補足資金缺口

提早實現財務自由 智能投資是好幫手

兆豐銀行表示，退休金儲存越早越好，且要長期投資，更能發揮複利效果，以甄大智來說，每月定期定額 1 萬元，以年化報酬率 5% 計算，估計 10 年後可以累積 150 萬元左右的退休金，若拉長到 20 年，預計即可存到近 400 萬元的退休金。

而要達到這樣的目標，必須要有紀律投資及多元分散的資產配置，而「理財 e 把兆」透過大數據系統演算及專業投資顧問團隊，建構多元投資組合，並且全天 24 小時監控投資組合，提供自動化的投資管理服務，讓客戶享有最佳及穩健的投資回報，是累積退休金不錯的智能平台選擇。

年化報酬 5% 的資產累積效果 (本文案例說明，僅供參考)

理財 e 把兆提供之試算功能請依個人實際狀況填列，本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。

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