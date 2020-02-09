〈開學錢潮〉刷卡繳學費最高享12期零利率 注意4大眉角

雖然各級學校開學延後，但學費繳款期限即將在 2 月下旬陸續截止，為了緩解家長們繳費壓力，許多銀行陸續推出刷卡繳交學雜費方案，「分期零利率」已是基本款，最高甚至可以分 12 期零利率，但是若想要享有分期零利率，專家指出，則須注意「是否指定卡別」等 4 大眉角，以免沒有享受到透過分期付款遞延繳費的彈性。

目前市面上多數銀行提供的學費刷卡分期方案，大多限金額 3000 元以上始可進行分期，包括永豐、遠銀、彰銀及聯邦等，刷達 3000 元以上可分 3 期 0 利率；而一銀門檻相對較高，限單筆需達 7000 元始可享分期優惠。也有銀行開大絕完全不設限，如兆豐銀行便推出「不限金額」、「不限卡」，只要刷兆豐卡繳學雜費，即可任選分 3、6、12 期，一律 0 利率優惠。

除分期利率外，手續費也是家長們關心的議題，若是手頭寬裕不須分期，透過信用卡一次付清，諸如兆豐、華南、一銀、國泰世華與台新等銀行，旗下卡友皆可享受一次付清免收手續費優惠。

若選擇分期，大多數銀行包括台新、遠銀及兆豐等也不會向卡友額外收取手續費；華南銀行則規定 12 期以下需收手續費 100 元，18 期以上則需收手續費 200 元。

想要使用繳學費刷卡分期 0 利率，Money101.com.tw 提醒，要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，包括：『是否指定卡別、單筆學費金額門檻為多少錢、有無指定繳費平台、並且記得是否須「網路登錄」或是「語音登錄」』等 4 大關鍵，確實達成條件後才算成功申請 。

此外，Money101.com.tw 也表示，學費並非一般消費，即使刷卡繳費也無法享有信用卡本身的點數、現金回饋、哩程回饋，不過，部分銀行仍針對「我的 E 政府」及「i 繳費」平台等推出繳學費刷卡金回饋、抽獎的專案活動，民眾可以多加留意，選對卡繳費，為自己爭取更大利益。

今年 3 月底前透過「i 繳費平台」以信用卡繳交學雜費成功，還可抽百萬學雜費回饋金，抽中最高可獲得 5 萬元，合計將抽出 20 名幸運得主，包括兆豐、中信、台新等銀行持卡人皆可參加，不用出門，隨時隨地都能透過網路或 APP 輕鬆繳款，還有機會抽中百萬獎學金，對於家中有在學子女的父母來說，不僅可讓資金調度更加方便靈活，也能輕鬆減輕負擔，一舉兩得，民眾不妨多加利用。