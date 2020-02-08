〈鉅亨看世界〉黑莓機掰掰

過去曾因美國總統歐巴馬愛用而聞名於世的黑莓機 (BlackBerry)，終究不敵蘋果 iPhone 與安卓手機等陣營，決定要在 2020 年的夏天時停產。

獲得加拿大 BlackBerry (BB-US) 授權，目前生產、銷售黑莓機的 TCL Communication 於 2020 年 2 月 3 日在推特 (Twitter) 發文表示，到了 2020 年 8 月 31 日，該公司將不再具有設計、製造，以及銷售黑莓機的權利。黑莓機的生產會在 2020 年 8 月 31 日結束，而在市面上流通的各款黑莓機支援則將持續至 2022 年 8 月 31 日為止。

BlackBerry 公司的前身為 Research in Motion(RIM)，是一家在 1984 年由 Mike Lazaridis 與夥伴 Doug Fregin 共同成立的公司。RIM 於 1996 年推出的「RIM-900 Inter@ctive Pager」傳呼機在市場大獲成功，而該公司首款可發送郵件又具備通話功能的手機產品「RIM-6230」則是在 1999 年時問世。

黑莓機的特徵在於它具備了小型卻完整的 QWERTY 鍵盤，在具備觸控螢幕的智慧型手機問世前，黑莓機可說是地表上的最強手機，由於黑莓機的安全性極高，廣受商務人士和大型企業愛用。

此前在美國 911 恐怖攻擊事件發生時，黑莓機也因為在網路混亂的情況下仍能成功的傳遞訊息而建功，加上美國國安單位與各國政要的使用，為黑莓機打了免費廣告，也因而在美國等市場掀起熱潮。

2005 年時，美國有 20 萬黑莓機用戶為政府官員，更在當年的富比士雜誌評選中以 36% 的品牌價值增長率拿下第 2 名，僅次於第 1 名的蘋果公司 (38%)。

在 2013 年時，爆出德國總理梅克爾的通話內容遭美國國安局竊聽長達 10 年之久，梅克爾在事情發生後已使用配備特殊安全機制的 Z10 黑莓機。由德國政府所添購的該批 Z10 黑莓機價值不菲，每支高達 2500 歐元。

德國總理梅克爾與她的黑莓機 (圖片：AFP)

在 iPhone 及安卓陣營逐漸壯大下，BlackBerry 在 2016 年 9 月宣布退出硬體製造並將營運重心轉移至軟體服務，並與 TCL Communication 簽下長期契約，將黑莓品牌的使用權利授予 TCL，使其可進行黑莓機的設計、製造、行銷，與用戶支援等。

在黑莓機於 2020 年 8 月退場後，這個在過去曾經叱吒風雲的傳奇產品也就正式下台一鞠躬，消失在 21 世紀的數位浪潮當中。