〈探索休士頓〉首位華裔太空站站長 焦立中：確實曾遇難以解釋的現象

在美國休士頓最為人知的就是詹森太空中心 (Johnson Space Center)，首位華裔太空站站長焦立中現身與台灣媒體見面，被問及當太空人最困難的事情，他表示，不知道下一刻會遇到什麼情況與危險，是這份工作最大的風險，太空探索不僅未知，坦言也遇過無法解釋的現象。

焦立中是史上第三位華裔太空人，也是首位華裔太空站站長，他表示，太空探索是全然未知的狀況，因此事前須做相當多的訓練與準備，回想起最危險困難的一次狀況，「是在太空站上，要與俄國太空人連結俄國太空艙時，由於速度太快差點撞上，幸好後來緊急控制住」；不僅如此，太空人也時時暴露在太空輻射下。

在火箭發射後，當太空艙近軌道後熄火，會瞬間失去重力，太空人因此感覺暈眩，需要約幾天時間適應，此外，將太空裝穿上需耗費數小時，每次太空漫步也需耗時 6 個半小時，均相當考驗體力，因此，在這之前需要許多訓練，體能也成太空人第一個必要通過的關卡。

作為第一位華裔太空站站長，焦立中指出，為參與組建國際太空站，不僅耗時 3 年半時間再學習，期間更學習俄文，且需達流利的水準，之後又上了太空待上半年實作。

另方面，媒體也問是否見過外星生物，焦立中未正面否認，但他說，在太空中因充斥許多輻射和微粒子，會影響人的感知和心理狀態，的確是有不尋常且難以解釋的狀況發生，不過，並未有證據證實這些不尋常狀況，可能是自己產生的幻覺。

焦立中也提到，在太空時無法補給，必須把所有的必需品都帶上，而在太空中生活，最重要的事情則是讓空氣保持流動，且需要每日測量體重，觀察人體變化同樣是實驗項目之一。