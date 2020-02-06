〈友達法說〉三大策略拚價值轉型 瞄準場域經濟商機

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (6) 日舉辦線上法說，董事長暨執行長彭双浪表示，去年正式進入場域經濟經營模式，今年將進一步整合上下游、軟硬服務，強化既有核心、拓展新事業，去年也成立系統暨解決方案事業總部，將從三大方向轉型，脫離面板供需失衡的泥沼。

彭双浪表示，友達核心事業分為面板、能源事業，面板中又分消費及非消費，消費產品以電視、IT 等大宗產品為主，非消費型產品則以車用、工控、IPD、穿戴等少量多樣精品級應用為主，未來都將往高端、高附加價值方向拓展，像是 8K、電競、MiniLED 背光模組、窄邊框等，創造差異化、提升單位價值。

能源事業方面，彭双浪表示，近兩年打掉部分太陽能不良資產，並將面板軟硬體優勢導入太陽能事業中，提供模組、建置服務等，去年也獲得永豐餘 (1907-TW)、奇美等太陽能專案，未來也將更快速擴充能源事業。

友達在 2018 年成立新事業專責單位，彭双浪表示，新事業皆從核心事業延伸，包含智慧零售、大健康、循環經濟、智慧工業服務等，未來在 5G、IOT、AI 新消費型態應用發展下，雖然各類型應用不同，但顯示器都是人機介面重要載具。

以智慧零售為例，彭双浪指出，友達 2018 年收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi，去年更進一步收購金融、零售內容推播商 JohnRyan，可望整合數位零售內容商機，達到相輔相成效益，未來也可望透過旗下創利空間將業務延伸到亞洲。

彭双浪進一步指出，去年公司內部也成立系統暨解決方案事業總部，結合系統產業主管、面板技術團隊，將既有的面板價值延伸到各領域，提供系統解決方案，也希望透過策略合作結盟更多企業伙伴，昨 (5) 日也宣布將公開收購凌華 (6166-TW) 5-30% 股權，建立產業生態系。

彭双浪表示，去年顯示產業面臨嚴峻考驗，雖然近期產業氛圍好轉，但因應未來 5G、IOT、AI 等新消費型態應用發展，將以健全財務、價值提升、技術創新優勢，持續往場域經濟發展，展現轉型決心。