〈友達入股凌華〉溢價21%每股57元 公開收購凌華最多3成股權

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (5) 日晚間召開重訊宣布，董事會決議，將以每股新台幣 57 元作為對價，收購凌華 5-30% 股權，雙方將藉此建立工商智慧物聯生態策略夥伴關係。

友達預計將以每股新台幣 57 元公開收購凌華股權，以凌華今日收盤價換算，溢價幅度 21.1%，該收購價是以最近 60 個營業日加權平均收盤價換算，公開收購期間將自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 12 日。

友達表示，預定最高收購數量為凌華普通股 65,249,177 股 （約當於凌華已發行普通股股份總數之 30.0%），最低收購數量為 10,874,863 股 (約當凌華已發行普通股股份總數之 5.0%)，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購之條件即告成就。

友達為工業與商業應用的面板領導廠商，近年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。

凌華則為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關的產品技術與解決方案的競爭力。

友達表示，雙方將締結策略夥伴關係，可望促成優勢互補，共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。