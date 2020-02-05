〈友達入股凌華〉面板產業逆風下拚價值轉型 估有三大效益

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (5) 日宣布收購工業電腦 (IPC) 凌華(6166-TW) 5-30% 股權，拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，法人分析，對友達將有三大效益，包含客戶多元化、面板逆風下加速價值轉型提升獲利、以及打造產業生態系拓展版圖。

友達早期以出口面板給組裝品牌廠為主，近期跨入到組裝、系統設計領域，但比重不高，未來策略結盟凌華後，可望協助友達更快了解客戶需求，提供一站式需求，雙方也可望共享並拓展多元客戶群。

去年面板業遭受逆風，在中國廠積極擴產下，面板供過於求、價格崩跌，因此市場預期，友達結盟凌華後，可望提升整機出貨，有助提高產品平均單價，在產業逆風下，提高獲利。

此外，友達客戶很大比重採用工控產品，但面對場域經濟碎片化，產品往少量多樣發展，單一廠商較難以單打獨鬥，雖可滿足客戶在尺寸、造型、光線反射要求，但難以將價值鏈擴大，因此友達結盟凌華，可望整合上下游供應鏈，延伸價值鏈，打造工商智慧物聯生態系。

友達董事長彭双浪去年在觸控展 (TOUCH TAIWAN) 中就曾透露，未來不能單一面板公司定義友達，而是解決方案提供商，不難看出當時友達就已著手生態系策略布局。

觀察友達近期事業布局，強調在面板核心事業下往多元領域發展，包含智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康，其中友達在 2018 年 3 月收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi 後，宣告跨足智慧零售市場，這次策略結盟凌華，也有助拓展工業、商業領域。

友達預計將以每股新台幣 57 元公開收購凌華股權，以凌華今日收盤價 47.05 元計算換算，溢價幅度為 21.1%，預定公開收購資金以自有資金 37 億元為上限，公開收購期間將自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 12 日，完成收購後，友達也預計取得凌華 1 席董事。