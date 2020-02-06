二度申請台商回台方案 中揚光斥近2億元擴大在台產銷

中國正面臨武漢肺炎威脅，台商回台腳步不停歇，投資台灣事務所今 (6) 日通過，鴻海集團 (2317-TW) 轉投資的光學鏡頭模具大廠中揚光 (6668-TW)，將投資近 2 億元在台中承租廠房，加大產銷力道、分散風險，也成為首家二度申請台商方案的企業。

中揚光以手機鏡頭業務為主，客戶囊括多數光學大廠，主要生產基地位於台中南屯、中國東莞。為因應美中貿易戰，中揚光去年 5 月底首次通過台商回台方案，有鑑於市場不確性仍高，決定再度擴大在台投資，做好分散產能的準備，盼降低武漢肺炎對營運造成的衝擊。

隨著 5G 與 AI 蓬勃發展，光學元件與鏡頭需求快速增加，中揚光將投入近 2 億元在台中工業區承租廠房以便早日投產，同時在原廠房與新廠導入高精密模具加工設備與 AI 人工智慧系統，大幅簡化製程、提升產品良率。

展望未來，中揚光將朝向車用、3D 辨識、醫療用、安全監控、穿戴式裝置等主流鏡頭產品積極開發，以中台灣為高精密模具研發及製造中心，帶動中下游手機鏡頭供應鏈成長。

經濟部表示，武漢肺炎疫情急遽擴散，對各大產業供應鏈投下震撼彈，示警中國台商必須分散生產基地與市場才能永續經營。截至目前，台商回台方案已有 170 家響應，投資總額約 7160 億元，可望帶來 5.9 萬個就業機會。