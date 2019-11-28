國泰金成立「境外資金匯回專法」創投基金 鎖定四大產業

國泰金控 (2882-TW) 旗下「國泰創投」100% 持有的「國泰投資股份有限公司」 11 月正式成立，將啟動台灣第一個為「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及其相關子法「境外資金匯回專法」設立的創投基金，鎖定「綠能科技」等四大台灣永續發展關鍵產業，為專法中「間接實質投資」項目提供符合稅率優惠的明確投資管道。

國泰金表示，2003 年成立的「國泰創投」，是國泰金控中投資未上市櫃公司的團隊，投資範圍廣泛，投資管理團隊平均都有 10 年以上的豐富投資資歷，對於案源評估也相當謹慎，每個案源都須考量被投資公司財務體質並具穩定現金流、經營團隊技術能力、企業的產品或產業利基、投資價格合理性等，最終目標能以 IPO 或被併購為主要出場方式。

國泰金表示，今年主管機關公布施行「境外資金匯回專法」，其中關於間接實質投資規範，也就是限於透過「國內創業投資事業」或「私募股權基金」進行投資，這部份資金只能購買公司新股，且僅能投資未上市 (櫃) 公司，並必須至少有 50% 的資本額，投資在專法規定的重要政策領域產業。

專法施行以來，國泰金控積極整合內外部資源，旗下子公司在全國舉辦近百場「資金回台說明會」，協助高資產客戶解答專法疑問與專戶開立。為了因應高資產客戶對間接實質投資的需求，國泰金控「資金回台專案小組」發揮集團資源，於 11 月宣布成立「國泰投資股份有限公司」，啟動台灣第一個為專法設立的創投基金。

領軍國泰金控「資金回台專案小組」的國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，資金調動思考的點不只是稅賦優惠，還有能不能自由運用。客人最佳的解決方案不一定在銀行，「而我們團隊在做的是，把最好的資源整合給客戶」。

國泰投資股份有限公司預計於年底設立第一檔創投基金，主要著眼於境外資金匯回專法中規範的台灣重要策略產業，包括政府「前瞻基礎建設計畫」中的「綠能科技」、資源可持續回復，循環再生的「循環經濟」、高齡化社會快速發展的「生技醫療」以及 5G 帶動電子零組件及 3D 感測等商機的「關鍵製造」業，並以產業處於成熟期且營運穩健的公司為主，此創投基金預計募資規模新台幣 20 億元。