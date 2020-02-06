

◆盤勢分析

1. 武漢病毒恐慌情緒消退，加上市場預期川普有望獲判無罪，帶動那斯達克、標普再創歷史新高，收盤四大指數漲幅介於 0.43%~2.19%。其中，指標股漲多跌少 INTEL 上漲 2.87% 與美光上漲 2.29% 表現最佳，台積電 ADR 上漲 0.71%；特斯拉則因漲多後拉回，下跌 17.18%。

2. 美股強勢走高，帶動周三亞洲股市連續第二天上漲，台股跳空開高，但因市場觀望武漢肺炎後續發展，追價意願明顯不足，指數回落在 11,600 點盤附近震盪，收盤上漲 17.70 點，上漲 0.15%，收 11573.62 點。

3.OTC 開高震盪，盤中一度上攻半年線，惟缺乏領盤指標，收盤漲幅收斂至 0.35%，目前下方支撐為年線 140 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線黑 K 棒，呈現連續兩日反彈，即將挑戰 1/30 長黑 K 棒 1/2 位置。

(2) 量能：成交量縮至 1,574.80 億元，呈現價穩量縮。

(3) 技術指標：日 KD 指標死交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 47.89 億元；外資 - 5.39 億元、投信 + 0.14 億元、自營 - 42.64 億元。

5. 防疫：武漢肺炎封城持續擴大，周三國內相關個股大幅波動，1325 恆大、9919 康那香再創新高，6504 南六、4735 豪展、9944 新麗、1734 杏輝開高走低。

6.DRAM：2408 南亞科受惠價格調漲，1 月營收 45 億元，年增 5.68%，優於市場預期，周三股價領漲 DRAM 族群，2344 華邦電、3260 威剛、5289 宜鼎股價表現亮眼。

7.PA：8086 宏捷科元月營收亮眼，股價早盤開高，帶動 3105 穩懋、2455 全新。

8. 宅經濟：武漢肺炎引動相關商機，遊戲機 SWITCH 相關 3227 原相、2337 旺宏；主機板 2376 技嘉、3515 華擎收高。

9. 操作建議：目前武漢肺炎造成台股在春節過後快速補跌，目前雖連續兩天止跌回穩，但是整體價量、技術面皆呈現弱勢，後續發展仍待觀察，建議短期宜控制投資部位，可找尋跌短線深股，中長期則保守應對慎防風險，觀察 2/10 日大陸復工情況。

10. 溢價 20% 友達公開收購凌華：2409 友達宣布以每股 57 元作為對價，公開收購 6166 凌華已發行普通股。以凌華昨天收盤價 47.05 計算，溢價 21.1%，收購期間自 2 月 7 日至 3 月 12 日。預定最高收購數量為股本 5~30%。預期雙方結為策略夥伴後，優勢互補，可望共同協助多元領域客戶、滿足從自動化到智能化的數位轉型需求。

11. 大立光罩不住 股王 2 月營收 拉警報：3008 大立光元月營收公布，單月營收 41.1 億元，雖守住歷年同期新高水準，且相較於去年同期的 33.6 億元也成長了 22.34％，但因受春節假期較長影響，月減幅卻超出市場預期，較上月的 50.99 億元，衰退 19.4％。

12. 瑞昱去年獲利創高 每股淨利 13.36 元：2379 瑞昱公告 2019 年財報，全年合併營收 607.44 億元、年增 32.6％，毛利率 43.8％，稅後淨利 67.90 億元，相較 2018 年明顯成長 56.1％，每股淨利 13.36 元。5G、IoT 等應用將可望帶動各類無線連接晶片需求持續增加，且規格亦將同步提升，另外在藍牙、Switch 晶片、TV 電視晶片（SoC）、音訊晶片等產品線，將帶領瑞昱在 2020 年的營運成長。

