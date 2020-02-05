1月我外匯存底續創高 外資持有台幣資產月減逾200億美元

台灣央行今 (6) 日公布 1 月底外匯存底為 4791.31 億美元，較上月底增加 10.05 億美元，續寫新高紀錄；其中，由於外資賣超台股，導致外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 4348 億美元，月減 202 億美元，約當外匯存底較減少 4 個百分點至 91%。

央行外匯局局長顏輝煌解釋，1 月外匯存底續創高主要是因外匯存底投資運用收益，其中，1 月美元指數上揚 1.04%，反映美國經濟數據表現優於預期，加上武漢肺炎加深市場擔憂，使美元避險需求增加；反觀歐洲經濟數據不佳，導致歐元下跌 1.6%。

另一方面，顏輝煌說明，由於 1 月外資賣超台股 384 億元，導致台股下跌 4.18%，也反映在外資持有新台幣資產餘額下降。

被問及近來武漢肺炎的衝擊，顏輝煌表態不方便回應，但央行對於很多不確定性均評估中，內部經濟研究單位都會持續關注。

對於鼠年開紅盤以來，台幣匯率大幅波動，顏輝煌說明，匯市主要是市場供需決定，「外資每天都有進有出」，外匯局隨時關注市場變化、維持市場秩序。

另外，觀察各國外匯存底，中國穩居冠，至 12 月底外匯存底來到 3.1079 兆美元，月增 123 億美元，日本來到 1.2553 兆美元，月增 44 億美元；瑞士來到 7981 億美元，月增 160 億美元；沙烏地阿拉伯來到 4883 億美元，月減 9 億美元。

而南韓最新數據為 1 月外匯存底達 3987 億美元，月增 8 億美元；印度為 4329 億美元，月增 80 億美元。