憂武漢肺炎 中興通訊宣布取消MWC新品發表

週三 (5 日) 外媒報導，由於受到新型冠状病毒疫情影響，中興通訊宣布取消將在巴賽隆納舉行的世界移動通信大會 (MWC 2020) 上的新品發表會，但會場的攤位可能照常展出。

中興通訊的發言人表示，取消 MWC 2020 新品發表會的部分原因在於目前公司遇到商務活動和簽證延誤等問題，同時公司也不希望因為肺炎疫情「讓人感到不舒服」。

去年，中興通訊在 MWC 2019 上公布其首款 5G 手機「天機 Axon 10 Pro 5G」，這也是中國第一款開賣的 5G 手機。

同時，LG 已經宣布也退出 MWC 2020，LG 發言人表示，這一決定主要考量員工的安全問題所做的必要決定。

(圖片: AFP)

而 MWC 舉辦方 GSMA 發表聲明表示，MWC 2020 目前受到疫情影響有限，因此會展將如期舉行，目前計畫於 2 月 24 日至 2 月 27 日在巴賽隆納舉辦。但也指出將繼續「監控和評估新型冠狀病毒的潛在影響」。

GSMA 指出，在會展現場除了增設醫療支援和消毒計畫外，還將增加三項新措施：現場安裝新標示牌，提醒與會者注意衛生；在播音器中做到麥克風更改協定；及向所有與會者建議，以採取「不握手政策」。

根據外媒報導，在計畫參加 MWC 的其他公司中，華為、高通和小米已向外媒確認，他們沒有更改計畫的打算。

但市場分析，若未來肺炎疫情沒有受到控制，可能退出參展的廠商將接二連三的出現，一旦出現更重量級企業退展時，恐讓今年 MWC 失色不少，甚至不排除展覽最終延期或取消的可能性。