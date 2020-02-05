搶進遊戲串流服務市場 Nvidia正式上線GeForce NOW

據《彭博社》報導，Nvidia (NVDA-US) 的線上遊戲串流服務 GeForce NOW 終於正式上線，擴大了 Nvidia 在持續續發展的電動遊戲產業中的版圖，也讓該公司得以與其他科技大廠進行激烈的市場競爭。

面對來自谷歌 (GOOGL-US) 的 Google Stadia、索尼的 Playstation Now 以及蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Arcade 等遊戲串流服務的競爭，Nvidia 期望藉助該公司的本身的技術優勢在線上遊戲市場中吸引更多的客戶。

GeForce NOW 服務在美國時間 2 月 4 日上線，「Founders」版本前 12 個月的收費為每月 4.99 美元，為增加吸引力，前 3 個月是免費的。同時，該公司也釋出了免費的版本，不過免費版每日最長遊戲時間只有 1 小時，並需要排隊等候。

Nvidia 表示，使用 Founders 付費版本的玩家，將能體驗到該公司高階顯卡 GeForce RTX 所帶來的影像效果，意味著即使是從舊筆電、機上盒、Chromebook 和手機等設備進行連接的玩家也可以體也到高清遊戲。目前 GeForce Now 可以連接的平台有 Android、Windows 和 macOS，但不適用於運行 iPhone 和 iPad 的 iOS 操作系統。

對 Nvidia 來說，這項新的遊戲串流服務有助於該公司技術在產業變化中保持重要地位。根據尼爾森 (Nielsen) 的市場分析，雖然 PC 遊戲仍然是一項巨大的業務，在 2019 年達 296 億美元，但行動設備相關業務更是達到了 640 億美元。 Nvidia 期望能夠通過此項遊戲串流服務，使消費者對更卓越遊戲技術感興趣。

Nvidia 表示，GeForce NOW 服務的 Beta 測試中吸引了 30 萬用戶，且有 100 萬用戶在等待名單中。如果總等待名單轉變為付費客戶，該服務將為 Nvidia 帶來約 6000 萬美元的年銷售額。相比之下，該公司的總營收約為 110 億美元。

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