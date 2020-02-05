Lumentum看好3D感測 穩懋、全新營運受惠

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 財報優於市場預期，展望未來，公司預期 400G 新品推出後，將帶動全球 3D 感測市場持續成長，台廠供應鏈包含穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 將受惠。

Lumentum 上季財報，營收 4.578 億美元 (約新台幣 137 億元)、年增 22.5%，稅後純益 1.194 億美元 (約新台幣 35 億元)、年增 53%，每股純益 1.53 美元。

展望未來，Lumentum 看好電信需求持續成長，隨著 400G 新品推出後，將成為全球 3D 感測市場成長動能，而穩懋、全新日前也都透露，今年營運動能來自 5G、WiFi-6、VCSEL 等。

近期新型冠狀病毒疫情升溫，Lumentum 預期，疫情將影響營運 1500-2000 萬美元 (約新台幣 4.5-6 億元)，所幸台砷化鎵廠生產據點集中台灣，因此受影響程度有限，但後續仍要觀察訂單出貨狀況。

另一方面，同為深化家代工廠的宏捷科 (8086-TW) 昨公布 1 月營收，達 2.69 億元，月增 0.82%、年增 137.96%，續創近 48 個月以來新高，也可望受惠 5G、VCSEL 商機，營運持續增溫。