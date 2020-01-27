〈Q4財報搶先看〉去年營收亮眼 砷化鎵廠穩懋、全新獲利可期

砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 去年在 5G 商機、去美化效應帶動下，營收雙創新高，法人預期，雖然第 4 季有匯損風險，但穩懋、全新全年獲利仍可創新高。

穩懋去年營收 213.5 億元，年增 23.42%，首度超過 200 億元大關，創下歷史新高，法人預期，去年第 4 季加計業外處分私募基金投資利益，每股純益可望突破 4 元，全年稅後純益將突破 40 億元，達 43 億元，每股純益上看 10.3 元。

展望第 1 季，法人認為，雖然有農曆春節及機台歲修影響，穩懋仍可望在中國去美化、客戶新品拉貨，加上第 2 季將有新產能開出，月產能將從現階段 3.6 萬片提升至 4.1 萬片，營運可望不淡。

全新去年營收 25.31 億元，年增 22.73%，第 4 季、全年也同創新高，法人預期，全新去年受惠手機新品推出，加上中國客戶去美化效應，推升全新射頻元件 (RF)、VCSEL 等出貨成長，全年稅後純益也將創下歷史新高，達 5.42 億元，每股純益 2.93 元。

展望今年，法人指出，今年是 5G 元年，隨著滲透率提升，預期世界行動通訊大會 (MWC) 上將有多款 5G 手機問市，可望帶動相關元件成長，而雖然第 1 季面臨農曆年節、2 月工作天數減少等因素影響，但法人認為，全新仍受客戶拉貨需求，淡季效應有限。