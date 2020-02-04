宏捷科1月營收再創48個月新高 Q1無畏疫情影響不淡

宏捷科 (8086-TW) 今 (4) 日公布 1 月合併營收達 2.69 億元，月增 0.82%、年增 137.96%，續創近 48 個月以來新高，法人表示，宏捷科 1 月因客戶需求增加，年節加班趕工消化訂單，表現淡季不淡，也看好今年 5G 需求持續發酵，但受新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情影響，預期 2 月訂單將稍有延遲。

法人表示，宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，加上中國去美化效應持續發酵，在亞洲客戶需求帶動下，手機 PA、VCSEL、基站建設動能延續至第 1 季，看好今年 5G 應用，可持續帶動 VCSEL 需求成長。

近期受武漢肺炎疫情影響，中國延後開工日至 2 月 10 日，法人指出，台灣砷化鎵廠工廠不再中國，但中國延後開工，使台廠部分訂單出貨稍有延遲，不過整體 2、3 月訂單並不會調整，第 1 季淡季不淡，但還是持續關注疫情變化。

宏捷科新廠也預計 10 月投產，月產能可望從現階段 8000-9000 片成長至 15000 片，法人估有助宏捷科營運，而因應擴建無塵室與購置機器設備的資金需求，宏捷科也辦理現金增資籌資，預計籌資 7-10 億元，3 月中完成募資。