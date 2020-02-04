公股銀搶美元資金 美元存款利率最高2%以上

年假剛結束，手上如果還有閒置資金者不妨考慮外幣定存，包括一銀、合庫、土銀等行庫近期都有美元定存優利專案，利率最高達 2% 以上，對於有外幣保單、投資海外基金者而言，可趁新台幣升值時換匯，降低換匯成本並賺取利息。

美元一直以來深受國人喜愛，農曆年後部分行庫為蓄積美元資金池，陸續推出美元優利存款方案，其中合庫銀搭配數位帳戶，提供利率、換匯等優惠為誘因；土銀則鼓勵新台幣定存戶轉換美元存款；一銀提供小資族網銀換匯存款，主打 2% 以上高利率，各有特色。

合庫銀的「e 起高利多! 外幣高利活存」專案，提供數位帳戶美元活存利率最高 1.3%，只要帳戶美元活存餘額超過 500 美元，可按美元定存 6 個月牌告計息，利率最高 1.3%，每帳戶存款餘額以不超過 3000 美元為限。

合庫銀表示，開戶數位帳戶存款除了有高利優惠，還可享有多達 12 種幣別匯率優惠，其中台、外幣存款間轉帳可享美元加減 3 分、日圓加減 0.1 分、人民幣加減 1 分。

一銀的「金鼠超給力外幣高利定存」，透過網銀辦理單筆存滿 3000 美元，可享一年期 2.02%，新戶新資金臨櫃辦理單筆存滿 5 萬美元，或是既有舊資金存滿 10 萬美元，可享一年期存款年息 2.1%。

土銀宣布 2 月起，不論新舊資金單筆存滿 5 萬美元，可享一年期年利率 1.8%；舊戶將新台幣定存解約轉存美元，存款餘額滿 5 萬美元，一年期年利率可提高至 1.85%。

口袋不深的小資族，臨櫃辦理並存滿 5000 美元、網銀申辦單筆存滿 1000 美元，也可享有一年期年利率 1.75%。

土銀表示，美元匯率近半年來相對低點，建議有購買期繳型外幣保單、海外基金等外幣需求的客戶可分批購買即期美元，透過分批結匯分散匯率風險，或是將預先結購投資美元。