〈券商公會談話〉盤中零股交易可讓年輕人參與投資 是股市普惠的第一步

證券公會今 (4) 日宣布今年的工作重點，將積極推動優化盤中零股交易配套措施、推動券商辦理高資產客戶理財、擴大券商辦理各種融通業務，並爭取開放自營商的業務範圍等，券商公會理事長賀鳴珩表示，推動盤中零股交易，將是證券市場普惠的第一步。

賀鳴珩指出，目前台股投資人平均年齡 48 歲以上，且證券業在 AI Fintech 落後於銀行業，關鍵點在於沒有盤中零股交易，導致投資股票成為貴族活動，事實上，以 1 股為單位的股票可產生千變萬化的產品與創意，盤中零股交易絕對不是券商的滿足點，而是證券產業自製商品、發展金融科技的起點。

賀鳴珩期許，透過建立友善的盤中零股交易，吸引更多年輕族群加入投資市場。

另一方面，賀鳴珩指出，根據金融時報估算，2019 年全球 IPO 家數平均下滑 20%，台灣上市櫃掛牌家數也從 57 家大幅降至 35 家，吸引優質企業掛牌難度越來越高。

因此，賀鳴珩認為，台灣可借鏡盧森堡交易所的做法，真正掛牌的實體公司僅占 1%，其他 99% 均是理財商品，包括債券占 73%、基金占 15%，藉由此例推動台灣券商積極設計優良產品、擴大銷售通路，累積一定的 AUM 後申請登錄掛牌。

券商公會也建議，讓券商私募基金得投入不動產、公共建設、進行財務金融操作如對沖基金，並可擔任 REITs 受託管理機構等。