新創業者攜手停車業龍頭 車貸申請3秒算出額度

新創業者 aifian 攜手停車業龍頭切入車貸市場，透過 Fintech 技術累積車主信用資料，標榜車主申請車貸時可迅速在 3 秒內估算出可申貸額度，並力拚當天撥貸融資款項。

aifian 今 (4) 日宣布與嘟嘟房合作推出「秒貸」服務，由 aifian 提供用戶個人數據資料，包括生活型態、消費喜好與車子款式等，結合嘟嘟房的車主資料，當消費者提出車貸申請時，系統能透過申貸人信用資料迅速估算貸款額度與利率。

aifian 新推出的「數據經紀人 AI 嘉嘉」結合 AI 技術，透過流暢的對話方式，紀錄用戶的工作資訊、通訊地址等個人數據資料建置，比起傳統金融機構需要繁複的文書資料填寫，數據經紀人只要 10 分鐘就能完成用戶數據資料庫建立。

aifian 執行長劉晉良表示，目前數據經紀人主要以車貸服務為切入點，原因在於目前銀行承做車貸需要耗費時間、人例審查車主信用資料，加上申貸放款金額也不高，讓車貸成為目前銀行相對冷門的放款業務。

劉晉良進一步指出，「秒貸」目前用戶以 20 到 45 歲的網路原生世代為主，當用戶累績一定的信用數據資料庫後，未來不論申請保險、房貸就能透過這些被認證的信用數據申辦，省下冗長身分確認與徵信，讓貸款變得相對容易。

嘟嘟房總經理江馥年說，嘟嘟房目前全台共有超過 340 個停車場通路優勢，加上 2016 年問市的俥酷 iParking，透過線下車主的數據資料可提供 aifian 應用，協助消費者在短時間內取得更有效率的融資需求。