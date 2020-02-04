寶得利轉型餐飲業 推火烤兩吃品牌 不排除開放加盟

過去經營陸客團伴手禮為主的業者寶得利 (5301-TW) 今 (4) 日宣示，在台營運將轉型為餐飲業，併購「逸仙樓」進軍兩岸餐飲事業，新推出火烤兩吃餐廳「小逸仙」，寶得利董事長張雅琍指出，目標今年將再開 3 家，未來甚至不排除開放加盟，同時還有其他大型餐飲業者洽談合作中。

「小逸仙」首家火烤兩吃店落腳台北市六福客棧旁，店內共 180 坪，設有 114 個座位和 5 個包廂，平均客單價約 750 元，主力客群除了設定國內年輕客群，同時也與旅行社合作希望導入韓國團客，未來目標月營收達 450-500 萬元。

至於原來在台剩餘的 2 個團客購物據點，張雅琍表示，均已收掉，改為與相關業者合作，無須負擔管銷人事費用，若有團客資源轉介，可收取佣金。

日前張雅琍曾宣示進軍中國餐飲市場，即便目前武漢疫情越演越烈，不過，位於深圳的「小逸仙」中餐廳和手搖飲料店「伊茶」尚未開幕，仍在裝修中，暫不受影響；而與中國知名潮州菜餐廳「潮江春」在深圳平安國際金融中心大廈合設的「春江潮」，還在籌備階段。

另外，寶得利位於馬來西亞的 4 家團客購物店點，穩定經營中，為達到每月獲利目標將加強整頓，時逢武漢肺炎中國停止陸客團出境，因此正順勢調整店面，暫不對外營運。