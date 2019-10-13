〈2020產業前瞻〉邁入5G時代 砷化鎵產業動能升溫

全球即將邁入 5G 通訊時代，市場預期，三五化合物如砷化鎵 (GaAs) 產業受注目，可望擴大應用在手機、基地台建設上，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 也釋出擴產計畫，顯示對明年需求樂觀，近期營收更創下歷史新高紀錄，包含全新 (2455-TW)、英特磊 IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 等，後市都不看淡。

穩懋 9 月營收再創歷史新高，達 22.92 億元，月增 9.81%、年增 74.12%，穩懋表示，雖然將進入傳統產業淡季，但預期今年第 4 季營收季減幅度可望較往年 收斂，僅衰退個位數，展望明年，預期手機品牌將陸續推出 5G 手機，加上廠商採用後鏡頭 ToF 的比重逐步升高，可望帶動手機功率放大器 (PA)、VSCEL 需求，成為未來 2 大營運動能。

穩懋總經理陳國樺日前也表示，化合物半導體未來將逐步深入食衣住行育樂等日常生活中，已規劃新擴產計畫，預計第 4 季機台將陸續進駐，明年第 2 季完成驗證後，就能開始配合客需求進行生產，屆時月產能將從現在的 36000 片提升至 41000 片，

宏捷科同樣看好未來 5G 滲透率增加，推升射頻元件 (RF)、VSCEL 需求，新建二廠同樣將於明年完工，全新則在去年就已備妥產線。

環宇也表示，未來 5G 通訊發展，可望讓資料中心、5G 基地台建置需求提升，帶動氮化鎵 (GaN) 射頻產品、VSCEL 需求。

由於通訊市場快速發展，已由 2G、3G 一路進展到 5G，傳統射頻元件漸漸不敷使用，因此廠商近年逐漸利用如砷化鎵、磷化銦 (InP) 等化合物，取代如矽晶圓等元素半導體製作的射頻元件，也成為市場關注產業之一。

砷化鎵具有將電能轉化成光能的高電子遷移率特性，因此也被稱為發光半導體，加上不會因為高頻產生的熱能而影響產品功率，最高可操作溫度達攝氏 200 度，因此適合做為 LED、雷射和太陽能電池等發光元件，此外，砷化鎵還具有較佳的抗輻射性，不容易產生信號錯誤，也適合用於太空中的衛星訊號。