國巨、華新科戰勝武漢肺炎 逆風高飛

武漢肺炎疫情持續肆虐，台股指數連日下挫，不只股民人心惶惶，一般民眾也談疫色變，全台各地爆發口罩和清潔用品搶購潮。這一波空頭行情中，除了生醫股、口罩股大漲外，還有沒有什麼有潛力的板塊呢？

萬寶週刊陳子榕分析師指出，武漢肺炎疫情加劇，原本就受到缺工影響的被動元件，招工難度提升，預計將導致供給缺口進一步擴大，支撐價格持續上漲；全線產能開出約需費時一至三個月時間，最快在今年第二季產業才有機會陸續恢復供需平衡。

儘管有疫情攪局，但今年 5G 發展依然是大勢所趨，5G 手機明顯帶動 MLCC 用量，預估今年 MLCC 市場需求量看增超過一成，國內 MLCC 大廠國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW) 預計都將受惠。

國巨是全球最大的晶片電阻廠商，晶片電阻產能占了全球三分之一之多，有望成為本波 MLCC 報價上漲的最大受惠者。國巨在 1 月初已針對電阻、MLCC 漲價 5～10％，由於通路商普遍表示，供應智慧型手機的 0201、0402 晶片電阻的需求明顯強勁，其次是 0603 晶片電阻也同樣供不應求，因此廠商多先優先針對利潤較好的訂單來交貨，另外，也有少數廠商停接晶片電阻訂單。

國巨目前全球五成的產值及九成的研發資源皆集中在高雄地區，受大陸延遲開工影響有限，並宣布已規劃陸續匯回境外資金新台幣 100 億元，用以擴充車用工規等高端產品及加強研發技術，持續擴大在台灣的投資。國巨的利基型及高端產品以台灣為生產及研發重心，因應 5G 及車用電子發展所需，近年展開一系列的在台投資活動，國巨指出，將持續擴大在台灣的研發及生產基地，以確保長期成長的動能。

華新科上週開盤時不敵疫情衝擊，加上 12 月財報表現欠佳，年減近 3 成，30 日開盤慘收跌停板；但大跌也是危機入市的機會，外資法人趁股價相對低檔回補持股，光是 31 日一個交易日，外資法人就買超華新科 2,147 張。同時為了備戰 5G、車電未來三年產能，華新科 2019 年董事會通過，斥資 11.4 億元買下中壢工業區 3,894 坪土地，作為設立總部、物流中心、生產製造以及辦公之用，中長期拚成華新科投資最大的產能重鎮。

華新科由於被動元件產業景氣波動，股性維持活絡，農曆春節封關前外資雖然有趁勢調節，但外資封關日反手回補 409 張，新春以來 3 個交易日外資天天加碼，從 1 月 30、31 日各買超 1,529 張與 2,147 張，2 月首個營業日外資再加碼 1,703 張，而投信及自營商也合計買超近 900 張，支撐股價開低後震盪走揚，守住季線及 200 元整數關卡。

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