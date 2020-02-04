三大法人買超66.77億 外資解套出脫40億元 面板雙虎不同調

台股今 (4) 日終場大漲 201 點，收在 11555.92 點，但是外資在小買一日後，今天又轉向賣超 40.4 億元，投信買超 2 億元，自營商賣超 28.3 億元，三大法人賣超 66.77 億元。其中外資對面板雙虎不同調，大買友達、大砍群創，此外，還可觀察到外資大舉布局金控股、陸股 ETF，買超前 10 名中就有 4 檔金控股、2 檔陸股 ETF。

外資買超前 10 名包含友達 41,845 張、富邦 VIX 獲買超 17,854 張，其餘依序為元大金、玉山金、台積電、永豐金、中環 、元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、台新金。

外資賣超前 10 名：元大 S＆P 原油正 2 遭賣 38,593 張、群創 36,275 張、聯電 18,708 張，其餘依序為中信金、華邦電、元大 S＆P 原油反 1、金像電、中壽、亞泥、彩晶。

投信買超前 10 名：群創 17,604 張、友達、欣興、緯創、台光電、和大、華新科、華通、奇力新、鈺齊 - KY。

投信賣超前 10 名：華邦電、南亞科、元大滬深 300 正 2、惠特、鴻海、台虹、智原、聯發科、萬海、慧洋 - KY。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油反 1 獲買超 25,738 張、富邦 VIX 獲買超 20,837 張，其餘依序為聯電、國泰中國 A50、元大 S＆P 黃金正 2、奇力新、元大台灣 50 正 2、金寶、元大金、華新科。

自營商賣超前 10 名：元大 S＆P 原油正 2 遭賣 213,130 張、元大 S＆P 石油 28,945 張、群創 10,981 張，其餘依序為元大滬深 300 反 1、元大滬深 300 正 2、富邦上証反 1、富邦上証正 2 、友達、國泰股利精選 30、國泰中國 A50 正 2。

整體來說，台股大漲 201 點，封閉昨天的空方缺口，今日在亞洲股市中表現最強，但外資逢反彈大舉出脫解套賣壓，賣超逾 40 億元，且今天 5 日線反壓並未突破，疫情尚未明確緩解之前，台股後市仍有不確定性。