〈券商公會談話〉賀鳴珩籲「要退休就要買台股」 投資10年年化報酬率近8%

證券公會理事長賀鳴珩今 (4) 日明確表態「要退休就要買台股」，並指出，依證交所統計，自 2010 年起至 2019 年底，投資台股 10 年年化報酬率為 7.9%，遠高於一般定存的 1%、2% 保單宣告利率，

依主計總處「106 年度家庭部門資產結構」統益，國人進行國內外多項資產配置以房地產占 36.8% 居首位，儲蓄存款占 25.49% 居次，人壽保險準備和退休基金準備占 19.8%，有價證券僅占 15.8%。

賀鳴珩指出，民眾除了雇主提撥的 6%，應思考其餘 94% 的理財配置，除了必要的房貸、房租、保障型保單外，應提高投資股票的比重，以獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。

賀鳴珩強調，在目前的低利率環境趨勢下，要退休就應該增加投入股市的比重，他也感嘆，台灣人買股實在太少，建議在有足夠的意外險、產險等保障下，酌量降低儲蓄型保單比重。

券商公會以美國加州公務員退休基金 (CalPERS) 為例，其配置在全球股票的比重高達 50.2%，包括 Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、FB、三星等，另配置在債券 28.7%、私募基金 7.2%、不動產 11.1%、基金及其他 2.9% 等，5 年年化投資報酬率為 5.8%、10 年為 9.1%、30 年為 8.1%。