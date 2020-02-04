〈台股盤後〉雙王+高價股領軍 強彈201點、收11555點

美股週一反彈，道瓊上漲 143.78 點，激勵亞股今 (4) 日齊揚，台股也開高走高，在台積電、大立光、高價股領軍之下，收復 11500 點關卡，加權指數終場大漲 201 點，收在 11555.92 點，成交量量縮至 1597 億元。

台股各類指數漲跌幅，電子指 2.3%、金融指 1.2%、營建指、0.69%、運輸指 0.69%、觀光指 2.22%、水泥指漲 1.57%、食品指 0.56%、塑膠指 0.89%、紡織指 0.94%、機電指 1.73%、化生醫 1.06%。

蘋概三王齊漲，台積電、大立光飛越季線及 5 日線之上，終場台積電大漲 10 元，漲幅 3.17%，貢獻指數約 80 點，大立光也勁揚 135 元、2.87%，鴻海則壓尾盤，終場收平盤 82.2 元。

高價股立積衝上漲停，千元股后矽力 - KY 勁揚近 8% 創歷史新高，此外，和大、國巨、嘉澤、精測、台光電、雍智科技、緯穎等，股價都大漲超過 6%，這些高價股多集中在生技股、被動元件股、特斯拉概念股等。

受武漢肺炎疫情影響，被動元件供應吃緊，產品報價看升，禾伸堂、大毅、凱美、華容都見漲停板作收，華新科也狂飆 9%，信昌電、蜜望實、立隆電、台嘉碩等都反彈強勁；而 PCB 等大陸廠區可望順利復工，楠梓電、台光電、欣興、嘉聯益等，隨著法人賣壓暫告結束也呈現反彈。

防疫概念股則因漲多走勢分歧，美德醫療 - DR、合世、康那香、恆大、台康生技、基亞、毛寶仍以漲停作收，但花仙子重挫跌停，高端疫苗、杏輝等都大跌。

整體來說，台股昨天測試半年線後拉出長下影線，外資更轉賣為買，顯示短線跌幅已深，今天隨著國際股市、陸股反彈，台股也順勢大漲，不過上檔 5 日線反壓沉重，多頭仍未攻克，台股短線走勢深受疫情發展影響，預期大盤仍需反覆打底整理，待止穩後再逢低布局。