佐登-KY去年Q4 EPS 2.96元創新猷 全年8.26元寫歷史次高

連鎖美容集團佐登 - KY(4190-TW) 今 (4) 日公布自結數，受惠去年底保養品銷售旺季及抗皺新品上市，第 4 季稅後純益 1.73 億元，年增逾 2 成，每股純益 2.96 元，寫單季新高；全年稅後純益 4.83 億元，每股純益 8.26 元，創歷史次高。

佐登中國營收比重超過 5 成，在武漢肺炎疫情陰霾下，股價連日跌停，今日應主管機關要求公布自結，去年 12 月營收 3.58 億元，月增 31.81%、年增 23.02%；稅前盈餘 9800 萬元，年增 48.48%；稅後純益 8100 萬元，年增 68.75%，每股純益 1.38 元。

佐登去年第 4 季營收 9 億元，季增 15.2%、年增 7.66%；稅前盈餘 2.23 億元，季增 58%、年增 14.95%；稅後純益 1.73 億元，季增 96.6%、年增 20.98%，每股純益 2.96 元。

佐登去年全年營收 32.43 億元，年增 4%；稅前盈餘 6.63 億元，年減 7.9%；稅後純益 4.83 億元，年減 8.3%，每股純益 8.26 元。

佐登去年前 3 季中國營收比重約 56%，門市復工時間依照政府單位指示，不過台灣及馬來西亞營運不受影響，此外，由於中國武漢肺炎影響，台灣抗菌周邊產品、精油產品，單日銷售業績突破百萬元，有助本季營運表現。