澳門賭場擬停業兩週 分析師：Q1博弈收入恐大減50%

在週二 (4 日) 上午新增兩宗武漢肺炎確診病例後，為控制疫情擴散，澳門行政官員宣布，計畫與境內博弈業者討論關閉境內所有賭場為期兩週。有分析師認為，停業恐導致第一季博弈收入大減至少 50%。

澳門行政長官賀一誠表示，呼籲停業是一項艱難的決定，不過考慮到新型冠狀病毒的傳播風險，將與博弈業者共同討論停業事宜，實施期限可能達半個月，澳門政府同時敦促博弈業者履行社會責任，即不減薪也不裁員，並稱澳門有能力承擔經濟成本。

受此消息影響，澳門博彩股週二 (4 日) 普遍收跌，澳門勵駿 (1680-HK) 收跌 3.92%，銀河娛樂 (0027-HK) 收跌 2.26%、美高梅 (2282-HK) 收跌 2.19%、金沙中國 (1928-HK) 收跌 1.97%、永利澳門 (1128-HK) 收跌 1.67%。

對此，華興證券股票分析師 Angela Han Lee 認為：「這確實是一個極端措施，賭場業者不太可能將所有營運負擔轉嫁給員工，他們必須承擔所有固定成本和支費用，可能因此導致短期利潤降至負數。」

作為全球賭博聖地，博弈產業可說是澳門的重要經濟命脈，關閉賭場勢必對其經濟恐造成重大打擊。Sanford C Bernstein 週二報告指出，停業兩週可能導致今年第一季的博弈總收入較去年同期下滑 50%，且若本季賭場皆處於關閉狀態，博弈收入恐下滑超過 70%。

大和證券博弈研究主管 Andrew Chung 稱，停業可能持續兩週以上，並進一步傷害博奕業者，Andrew Chung 表示：「問題在於澳門政府必須思考，要達到什麼樣的條件才能解除停業，我們認為市場並未考慮進一步停業的風險及不確定性。」

截至週二 (4 日) 全球武漢肺炎確診病例已破 2 萬，死亡人數達 427 人，其中澳門累計確診數達 10 例，鄰近的香港累計病例增至 17 例，且週二 (4 日) 首度傳出第一例死亡。