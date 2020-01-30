〈武漢肺炎疫情升溫〉艾美特防疫醫材獲中國客戶追加百台訂單 約貢獻千萬元營收

隨著中國武漢肺炎疫情擴散，小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 與客戶共同開發出醫療用「氣窗屏幕問診桌」，該產品可去除 PM2.5 並避免醫師與病患直接接觸，法人表示，產品自去年底開始出貨，年後又接到客戶追加數百台訂單，以單一產品終端售價人民幣 2.5 萬元 (約新台幣 11 萬元) 計算，約可貢獻千萬元以上營收。

董事長史瑞斌表示，氣窗屏幕問診桌是運用風扇設計技術，讓氣窗出風口風速均勻，並裝設 HEPA 濾網可去除 PM2.5，避免疫情持續擴散，該產品自去年底生產、出貨，不過因應中國武漢疫情，廣東客戶年後追加數百台訂單，將銷售至全中國醫療院所，若疫情持續蔓延，不排除客戶將續追加訂單。

艾美特在中國有 2 個廠房，分別為深圳及九江，董事長、總經理親自坐鎮工廠，艾美特指出，目前依中國政府規定，延後至 2 月 10 日復工，並與客戶協調遞延訂單交貨期，因此整體訂單狀況不受影響。

艾美特營收占比方面，中國占 53%、東北亞占 33% 及歐美占 14%，總經理林永昌曾指出，今年重心也將擺在東南亞市場，先鎖定馬來西亞、新加坡及菲律賓，業務以 OEM 及 ODM 代工為主，目標東南亞營收比重可攀至 2-3%。

艾美特去年 12 月營收 5.47 億元，月減 14.97%、年減 28.3%；第 4 季營收 19.42 億元，季增 3.9%、年減 5.8%；全年營收 101.42 億元，年減 4.45%。