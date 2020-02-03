〈武漢肺炎疫情〉遏止搶購囤積風潮 6日起買口罩採實名制

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情蔓延，面對國內口罩仍供不應求，並遏止搶購、囤積口罩風潮，衛生福利部中央流行疫情指揮中心今 (3) 日宣布自 2 月 6 日起口罩販售將採實名制，民眾可持本人健保卡前往藥局購買，每張健保卡可購買 2 片口罩，價格則為每片 5 元，但 7 天內不能重複購買。

疫情指揮中心表示，原先超商通路將自明 (4) 日起停止販售口罩，健保署也將在 2 天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，6 日起由中華郵政配送口罩至全國 6505 家健保特約藥局，每家藥局每天配發 200 片成人口罩及 50 片兒童口罩，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

疫情指揮中心進一步表示，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可在每週二、四、六購買，單號者則可在每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買，上班族及行動不便者可委託親友代為購買，但一人限代持一張健保卡，兒童口罩則僅限 12 歲以下兒童持健保卡購買。

指揮中心也呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，希望將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

經濟部則指出，明後兩天 (2/4、2/5)，因購買模式調整，原有通路限量販售、每片 6 元的口罩將停止販售，新產線則持續與民間廠商合作，協助補人力、確保原物料、強化既有生產，預計 1 個月後組裝完成，每日口罩生產量將達千萬片。