〈台股盤中〉電子三雄領軍 跌深反彈大漲逾200點 站回11500點

美股周一跌深反彈，全面收漲，激勵台股今 (4) 日開盤同步走強，電子三雄領軍強彈，傳產權值股由台塑四寶撐盤助攻，國泰金、富邦金等金融權值股也同步走揚，指數開高走高，盤中站上 11500 點，大漲超過 200 點，蓄勢向上挑戰 5 日線，預估今日成交量約 1900 億元。

台股今日開盤上漲 44.54 點，以 11399.46 點開出後一路走高；上市族群方面，僅油燃與百貨指數表現弱勢，其餘均站穩盤上，其中以半導體族群表現最強勢、漲幅逾 2.6%。

櫃買指數同樣開高走高，上櫃族群全數站穩盤上，表現最強勢的是網通族群，漲幅逾 2.5%，其次為化工族群、漲幅超過 2％。

電子三雄方面，台積電領軍反彈，股價開高走高，盤中漲幅最高超過 3%、站上 325 元；股王大立光同樣開高走高，盤中漲幅逾 2.7%；鴻海表現相對平淡，股價震盪走高，盤中漲幅逾 1.5%。

防疫概念股延續火熱態勢，康那香、恆大、熱映、美德醫療亮燈漲停，毛寶、易威、基亞強漲逾 6%，宏遠、麗豐 - KY、美時、訊聯也有超過 3% 的漲幅。

受到武漢肺炎疫情影響，衝擊被動元件招工，供給缺口恐擴大，價格喊漲，激勵族群表現續強，華容亮燈漲停，凱美、大毅漲幅逾 7%，華新科、蜜望實、國巨、信昌電漲幅逾 5%，奇力新、立隆電、禾伸堂也有超過 3% 的漲幅。

IC 設計族群轉強，類比科、金麗科、揚智、茂達、尼克森上漲逾 4%，系微、威盛、聯發科、新唐、偉詮電也有超過 3% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，市場認為疫情已在盤面上反應過，指數信心有較明顯的恢復，陸股也開低走高，市場氛圍轉趨樂觀，惟價量背離情況仍存在，短線架構還是處於跌深反彈狀態，指數需經打底過後，才會有波段彈升格局。