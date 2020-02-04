長下影vs大缺口 小紅牛對抗大黑熊 留意反彈強弱

昨日陸股開市重挫，台股三大法人未再賣超，且台灣疫情未見新增確診案例，指數反而拉出長達 216 點的長下影線，似乎露出止跌契機? 不過目前台股這波，3 日內出現 2 個大跳空缺口，牛熊大戰，彷彿小紅牛對抗大黑熊，黑熊仍未遠離，如展開反彈，投資人需留意反彈強弱度。關鍵密碼為 11347、11418、11506 點。

台股今日如展開反彈，第一個要收復的整數關卡仍為 11400 點，站穩 11418 點才算守穩，但如 11393 點也未能站穩，需提防再次往 11347 點之下回測。站穩 11418 之後，才有機會續往 11460、11500 整數關卡挺進，收上 11506 點，才算站穩 11500 點整數關卡。11500 點以下都屬弱勢反彈，反彈強度要再增強，就必須再收復 11553 與 11600 點。但仍需提防 11347 點未能站穩，恐需再次往 11300 點之下，11272 點或 11200 點以下尋求支撐。

台股昨日電子權值股中，包括面板、DRAM 都見到買盤照顧，電子三王中，最弱勢的鴻海走勢最戲劇化，拉出的紅 K 棒最長，使得多頭信心稍稍增加，也是大盤昨日能守住半年線，並拉出長下影的功臣。但這波領軍穩盤的指標股，如大盤出現反彈，不宜轉弱。

台股短線上要止跌回穩，還要觀察今明 2 個交易日，最好能夠儘速站回 5 日均線，才可望進入下一階段，盤整築底，或是展開較像樣的反彈。投資人搶短宜慎，選股仍以站上月季線，較大盤強勢者為佳。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)