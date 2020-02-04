〈台股盤前〉外資小買 美股止跌 惟疫情未獲控制前修正壓力蠢動

台股加權指數昨 (3) 日一度跌逾 300 點，終場收斂至跌 140.18 點，收在 11354.92 點，三大法人僅自營商續賣超，外資和投信轉為小買，而美股也略見止跌，不過，法人認為，武漢疫情在中國蔓延恐未達高峰期，在未確定獲得有效控制前，股市修正壓力仍不得大意。

三大法人昨合計買超 4.44 億元，其中，外資買超 12.15 億元，投信買超 6.39 億元，僅自營商賣超 14.1 億元；而外資期貨淨多單略加碼 2569 口至 32348 口。

受到中國人行釋出人民幣 1.2 兆元的龐大資金穩住股市，以及美國強勁的製造業數據的帶動下，美股昨有效止跌，道瓊指數上漲 143.78 點或 0.51%，收 28399.81 點；標普 500 指數上漲 23.41 點或 0.73%，收 3248.93 點；那斯達克指數上漲 122.47 點或 1.34%，收 9273.40 點；費城半導體指數上漲 22.25 點或 1.24%，收 1812.18 點。

消息面上，蘋果預計於 3 月春季發表會推出新一代 iPhone SE2，但外媒指出，蘋果供應鏈富士康中國工廠若延後復工，將衝擊蘋果 iPhone 產能，甚至不排除會斷貨，法人對此分析，短線恐使蘋概股有壓，不過，消費需求將是遞延而非消失。

中國多個城市延後開工，導致被動元件指標廠如國巨和華新科被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 供給庫存拉警報，交期恐延長達 3 個月以上，市場預期 MLCC 報價有望調漲；另一方面，也傳出電阻產出嚴重受挫，有業者庫存水位已跌破 40 天，有助報價上揚，有利大毅、奇力新等業者。

MWC(世界通訊大會) 將於 2 月 24 日起於西班牙巴塞隆納登場，已有多家手機大廠發出邀請函，將展出最新手機。

隨著國際油價大跌，市場預期恐進而衝擊到相關泛用樹脂市場，使台化、國喬和台苯等供應商營運有壓。

國發會表示，以過去 SARS 的經驗來看，儘管疫情短期會對國內經濟衝擊，不過後續經濟活動會反彈，尤其台灣目前疫情控制得宜，預料整體內需萎縮程度應不至於較 SARS 嚴重，惟須留意中國經濟下行的外溢效應。

法人指出，以 2003 年的 SARS 的經驗，疫情至 5-6 月會因氣候轉熱受到控制，近期的大幅回檔除了是反映實質面的衝擊，其實隱含不少漲多的獲利了結賣壓，建議投資人在疫情未獲得控制前，仍要謹慎因應。