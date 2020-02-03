武漢肺炎疫情重挫需求 路透：OPEC+考慮擴大減產50萬桶

由於擔憂武漢肺炎疫情影響石油需求並衝擊價格，週一 (3 日) 油價盤中創一年新低，對此《路透社》引述消息人士指出，OPEC+ 正考慮擴大減產，而削減幅度可能達到每日 50 萬桶。

分析師表示，肺炎疫情爆發可能導致今年第一季的石油需求下滑超過 25 萬桶 / 日，進一步拖累因供過於求而慘澹的石油價格。

油價在今 (3 日) 盤中跌至近一年來最低水平，布蘭特原油日內最低報每桶 55.44 美元。

布蘭特原油周線走勢 (圖：Investing.com)

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 週一 (3 日) 也呼籲主要石油供應國採取行動以穩定油價，並稱若 OPEC+ 成員國同意減產，伊朗將同意提前召開 OPEC 會議。目前 OPEC+ 各成員國正在考慮將 3 月的會議提前至 2 月舉行。

OPEC+ 預計本週於維也納舉行聯合技術委員會議 (JTC)，與會者將共同討論，就新型冠狀病毒對石油需求造成的影響進行評估。

FXTM 分析師 Hussein Sayed 認為，隨著價格不斷下跌，市場需要保證石油供需平衡，OPEC 不只需要延長減產，更應在三月之後實行更深層的削減計畫。

OPEC 官員表示正在考慮之後的減產行動，可能分為兩種情況，其一為由沙國為首等供應國每日分別減產 50 萬桶，直到需求危機解除，另一種情況是暫時由沙國每日削減 100 萬桶。

截至台北時間週一 (3 日) 晚間 20 時許，布蘭特原油下跌 0.72%，暫報每桶 56.21 美元；WIT 原油下跌 0.08%，暫報每桶 51.52 美元。