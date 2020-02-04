【馮冠華專欄】留意北向資金取態

2 月 4 日推介 - 南方 A50(2822)

1）上日港股市況總結：恆指週一表現反覆。指數以 26190 點開出，下跌約 123 點；之後跌幅曾擴大至 167 點，低見 26145 點。及後上證跌幅曾有所收窄，加上道指期貨反彈，恆指曾轉跌為升，最多曾升近 200 點，高見 26512 點，最終以 26357 點收盤，上升 44 點。成交金額按日上升約 33% 至 1367 億。港股通南向錄淨流入，但金額只是港幣 5 億。滬深股通北向也是淨流入，金額約 182 億人民幣，為去年 11 月 26 日（MSCI 調整日）以來最大單日淨流入。藍籌 18 升 30 跌 2 持平。



板塊方面，醫藥、澳門博彩、半導體、物管及 5G 相關股表現較好。做空方面，比率回升至 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27950-27999，牛證則下移至 25800-25849。恆指夜期報 26318 點，上升 118 點，低水 39 點。港股 ADR 上升 11 點，相當於恆指 26368 點。

簡評：上證昨天追跌重挫逾 7.7%，與及盤中人民幣貶破 7 算，對市場來說，應不算太意外；而恆指能終止三連跌，某程度上應是與過份超賣，又或是受南下資金維穩所致。雖然南下資金的 5 億多元淨流入看似沒有説服力，但多隻權重及之前的強勢股，卻錄得明顯的淨流入，這包括騰訊（700）、小米（1810）、美團點評（3690）、中興（763）、工行（1398）、建行（939）及融創（1918）。當然回升只是 44 點，也能言已觸底回穩，特別是指標上，藍籌跌多升少及做空比率急升均不是好現象。

但從另一角度看，昨天滬深股通北向淨流入竟然錄得歷史第二高之金額，亦和北向關閉前一天的 117 億人民幣淨流出成強烈對比。外資大舉進埸，是否代表 A 股的下跌有望一步到位？若 A 股能回穏，一向被動的港股也許能追隨。筆者曾指出，武漢封關是在 1 月 23 日，那麼 2 月 6 日後的非湖北省新增確診數據，應可顯示一定程度的社區爆發風險。



另外，多間醫藥公司近日也指出其產品或對治療疫情有助（昨晚新増了李氏大藥廠（950）），泰國使用的雞尾酒療法，更有 7 個痊愈個案，這些均可視為一線曙光。昨天外資淨流入的是否聰明錢，不停建議大家分注進場的筆者，自然希望他們的眼光準確！

特區政府昨天在收盤後公佈，在 2 月 4 日零時零分起，進一步關閉羅湖、落馬洲支線﹑落馬洲皇崗及港澳碼頭運作，只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸。消息對昨天反彈不錯的澳門博彩股和經營船隻往來港澳的信德（242）均是負面消息。至於今天推介，不妨試試南方 A50（2822），關注點當然在於北向資金能否維持昨天的熱情。

2）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指曾上升逾 300 點，收市升 144 點或 0.51%。標指和納指則分別上升 0.73% 及 1.34%。十年期債息在 1.525%。美滙指數在 97.83。紐約期油報 49.91 美元。

3）個股訊息：（信報、經濟日報，交易所公告等）

多間內房公佈 1 月數據，包括：禹洲（1628）合同銷售 34.43 億元（人民幣，下同），按年升 22.8%；恒大（3333）合同銷售錄得 405.5 億元，按年跌 6.1%；美的置業（3990）合同銷售金額約 52.1 億元，按年跌約 11.7%；景瑞（1862）合同銷售約 5.45 億元，按年跌 0.7%；融信中國（3301）合約銷售額錄得約 73.58 億元，較去年同期跌 2%。時代中國（1233） 合同銷售金額約 66.72 億元，按年大增 60%，當代置業（1107）物業合約銷售額按年跌 5%，僅約 19.96 億元。

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