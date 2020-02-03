【馮冠華專欄】留意A股復市追跌後能否回穩

2 月 3 日推介 - 石藥集團（1093）

1）上週五港股市況總結：恆指週五高開低走。指數以全日高位 26758 點開出，上升約 308 點；之後升幅慢慢收窄，下午更轉升為跌，最多曾下跌 154 點，低見 26295 點，最終以 26312 點收盤，下跌 136 點。成交金額按日下跌約 18% 至 1030 億。滬深股通南北向交易均關閉。藍籌 12 升 35 跌 3 持平。



板塊方面，部分細價醫藥股繼續瘋狂，手機設備、手遊及半導體股略有反彈，本地公用股表現也較好。做空方面，比率回落至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27950-27999，牛證則下移至 26200-26249。恆指夜期報 25910 點，下跌 323 點，低水 403 點。港股 ADR 下跌 221 點，相當於恆指 26091 點。

簡評：上週五盤前公告的中國 1 月份 PMI 符合預期，加上世衛反對任何針對中國的旅遊及貿易限制，以及美股週四造好及港股累積頗大跌幅，所以上週五恆指的高開不足為奇；但最終高開低走，倒跌收場，氣氛之差不言而喻。反彈乏力，超賣再超賣，原因仍然是武漢肺炎肆虐。



在過去幾天，消息面上也是負面居多。先有週五美股的大瀉，恆指夜期和 ADR 再受壓，其中恆指夜期更跌破 26000 點。另外，多國實施禁止中國旅客入境，多間航空公司暫時取消往來中國航班；最直接的，是確診 / 死亡 數字仍持續上升，更有少量確診是非湖北省的人傳人個案，亦有中國以外的死亡個案（菲律賓）。

由於疫情全無改善跡象，恆指與及今天復市的 A 股，裂口低開應是無可避免的了；至於盤中的走勢，相信 A 股復市追跌後能否回穩會是關鍵。雖然央行在週未公佈 30 項抗疫救市措施（見點 4），但未必能挽回市場氣氛，反而，筆者認為外資在滬港通北向交易重開後的取態，以及國家隊會否粉墨登場維穩更應關注。筆者上週五已建議分注進埸，目前情況來看，恆指尋底之旅仍會繼續，再進場應注意股市走勢有否出現拐點，或是疫情有否轉好的突破。

週末看到有傳聞指雙黃連口服液及阿比多爾片或對治療新型冠狀病毒有效 （詳見點 2），喜歡投機的讀者，可留意相關股份；在港上市而有出售雙黃連口服液的，包括福森藥業（1652）及同仁堂（1666），在港上市而有出售阿比多爾片的，包括石藥集團（1093）及石四藥（2005）。澳門一月博彩收入跌幅沒有預期的大，但絕對不代表賭收已見底，高危板塊進埸也不用急。至於均注進場的推介，仍是港交所（388）、阿里（9988）、中芯（981）、小米（1810）及中興（763）。

2）中國科學院上海藥物所及武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒。消息傳出後，多個網上平台的「雙黃連口服液」，都已經售罄或下架。「雙黃連口服液」由金銀花、黃芩及連翹三款中藥組成，中醫認為，這三款中藥具有清熱解毒、表裡雙清的作用。現代醫學研究認為，「雙黃連口服液」具有抗病毒、抑菌、提高免疫功能的作用，是目前有效的抗病毒藥物之一。

另外也有報道指使阿比多爾片對新冠患者有效。阿比多爾是一款處方藥，主要治療 A、B 型流感病毒等引起的上呼吸道感染。（香港電台網站等）

3）澳門 1 月博彩收入連續 4 個月回落，但跌幅較去年 12 月的 13.7% 略為收窄。澳門博彩監察協調局公布，1 月博彩毛收入 221.26 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年跌 11.3%；按月則跌 3.12%。（信報）

4）央行在週六發出《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，一共 30 項抗疫救市措施。主要針對市場流動性和恊助受疫情影響的中小企業過度難關，內容非常空泛。另外，人民銀行、銀保監、中證監、財政部及外管局發出《進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，上市公司、掛牌公司、公司債券發行人受疫情影響，在法定期限內披露 2019 年年報或 2020 年第一季度季報有困難，證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統要依法妥善安排。若上市公司受疫情影響，難以在原預約日期披露 2019 年年報，可向證券交易所申請延期至 2020 年 4 月 30 日前披露。（蘋果日報 及明報）

5）美股上日市況總結 ：武漢肺炎令市場憂慮經濟受損，拖累美股表現，加上華府宣布將疫情列為美國公共衞生緊急事件，過去 14 天內曾到訪中國的外國人（美國公民和永久居民的直系親屬除外）將被暫時禁止入境，預示經濟衰退的息率倒掛也曾一度再現，這些令美股三大指數急挫，當中道指大跌 603 點或 2.09%，標指和納指則分別下跌 1.77% 及 1.59%。十年期債息在 1.505%。美滙指數在 97.36，紐約期油報 51.63 美元。

6）個股訊息 ：（信報、經濟日報，交易所公告等）：海底撈（6862）指，考慮到近期疫情發展情況，為持續配合疫情防控工作，公司宣佈中國大陸地 區 (港澳台地區除外) 門店停業的時間將會延長。待恢復營業的時間確定後，公司將於適當時候作出進一步公告。

恒大（3333） 宣布，將農曆新年假期延長至 2 月 16 日，同時全國 1246 個項目在 2 月 20 日前不得開工，全國 1040 個售樓部在 2 月 20 日前不得開業。

恒大原定 1 月 23 日至 2 月 9 日為春節假期，現時將假期延長至本月 16 日後，整個農曆新年假期長達 25 日，員工預計於 2 月 17 日重返崗位。

中國太保（2601）預計，去年純利按年增加至 50% 至 60%，主要受投資收益影響、稅收政策變化所致。2018 年純利為 180.19 億元。若扣除的非經常性損益，公司預計盈利按年增 25% 至 35%。另外，新華保險（1336）發盈喜，預計去年全年純利按年增加 80% 或 63.38 億元（人民幣，下同），至 148 億元。公司初步測算，若扣除非經常性損益的淨利潤與 2018 年同期相比，預計增加人民幣 47.81 億元左右，按年增長 60% 左右。

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