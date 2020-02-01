〈財報〉雪佛龍Q4虧損66億美元 營收遜於預期 股價下跌3.8%

雪佛龍 (CVX-US)於週五 (31 日) 美股盤前公布 Q4 財報，第四季虧損 66 億美元，營收亦遜於華爾街預期，209 全年獲利年減 80% 至 29.24 億美元。

雪佛龍表示，2019 年第四季度原油和液態天然氣每桶平均售價 47 美元，低於去年同期 56 美元，年減 16%。第四季天然氣平均售價每千立方英尺 1.10 美元，低於去年第四季度的 2.01 美元。

雪佛龍週五 (CVX-US) 下跌 3.88%，以每股 107.14 美元作收。

雪佛龍股價 (圖片: Google)

財報關鍵數據

虧損報 66.1 億美元，去年同期為獲利 37.3 億美元，

EPS 報 1.49 美元，優於分析師預期的 1.45 美元，低於去年同期的 1.95 美元

營收報 363.5 億美元，年減 14%，低於市場預期的 386.9 億美元

銷售額和其他營運收入報 350 億美元，去年同期為 400 億美元

2019 全年獲利年減 80% 至 29.24 億美元，外幣影響使 2019 年收入減少 3.04 億美元，2018 年為 148.24 億美元

雪佛龍董事長兼執行長 Michael Wirth 表示，2019 年我們的營運現金流仍然強勁，使得公司能夠履行我們所有的財務優先事項。

Wirth 說道:「我們支付了 90 億美元的股息，回購了 40 億美元的股票，為我們的資本計劃提供了資金，將季度股息提高每股 0.10 美元，從而加強了我們對增加股東回報的承諾」

雪佛龍在美國的上游業務於本季度虧損 74.6 億美元，低於去年同期的 9.64 億美元。主要受到阿帕拉契頁岩氣生產基地、墨西哥灣深水和加拿大 Kitimat LNG 等項目減值 104 億美元，第四季度虧損 66 億美元。

石油當日產量為 308 萬桶，與去年同期相比沒有變化，儘管該公司表示其年化日產量首次超過了 300 萬桶，達到 306 萬桶。

展望未來，分析師對於雪佛龍在不增加產量的情況下，仍可增加現金流量的能力提出了質疑。

美國 WTI 原油期貨價格本月下跌超過 15%，而國際布蘭特原油下跌約 12%。

2019 年雪佛龍累計上漲了 11%，相較競爭對手埃克森美孚的則上漲 2%。