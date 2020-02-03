貿易戰+肺炎疫情 2020香港仍處暴風雨中

香港自 2019 年以來面對的挑戰接踵而至，除了前年美中貿易戰持續影響香港出口外，年中一連串的示威活動也持續影響服務與零售業，如今新型冠狀病毒的肆虐也使香港 2020 年經濟預計持續疲軟。

從香港經濟成長率變化即可以看出端倪，由下圖可以發現，香港第 3 季經濟成長已下滑為負值，其中經濟學家更預估第 4 季將更加率退為 -3.9%，根據今日 (3 日) 公布的數據表明，實際香港經濟成長率年增率為 -3%，可見一連串的挑戰正在持續。

此前有經濟學家預估香港第 4 季 GDP 將衰退 - 3.9%，而今日公布數據為 - 3%。(圖：Bloomberg)

病毒傳染方面，除了香港目前已傳出案例外，香港浸信大學一位講師說到，據 2003 年 SARS 的經驗，預估中國入港遊客受病毒影響將減少 10-20%，若疫情於 7 月結束，2020 年整年經濟成長預計下滑 0.5%，反之若疫情持續則可能下滑 1%。

此外彭博引述分析師提到，包含香港與鄰國近年多於中國有所布局並以中國內需為主要市場，而國內觀光則因中國遊客有所受益，預估香港第 1 季經濟成長將受病毒影響達 1.7 個百分點。

然而，除病毒疫情之外，香港抗議活動尚未平息，牛津大學經濟學家 Tommy Wu 表示，雖著未來疫情逐漸平息，預估抗議活動將於第 2 季末再次復燃；貿易方面，美中貿易戰依舊存在不確定性，據統計，截至去年 11 月以前，香港出口已連續 13 個月為負成長。

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