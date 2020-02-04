香港去年GDP衰退1.2% 疫情將持續衝擊香港經濟

據《彭博》報導，2019 年由於受到中美貿易戰的影響，導致香港出口萎縮，加上於去年年中開始的示威抗議活動，更造成觀光客人數及消費支出下滑，不僅重創香港的服務業，更導致香港經濟出現了 10 年來首次的負成長。

根據香港於週一 (3 日) 公佈數據顯示，去年一整年的 GDP 衰退 1.2%，而隨著武漢肺炎疫情的擴大，預期香港經濟低迷的現象，將持續至 2020 年。

香港 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

澳盛銀行經濟學家 Raymond Yeung 表示，雖然香港最新公佈的貿易數據優於預期，貨物淨出口額呈現小幅改善的趨勢，但隨著疫情的擴大，預期 2020 年 Q1 的經濟仍將深陷泥沼。

Yeung 亦表示，2020 年的香港經濟充滿了不確定因素，全球景氣的恢復狀況、中美之間的貿易關係、示威抗議活動的發展、以及疫情的擴大狀況，皆將會對香港的經濟前景造成影響。

香港浸會大學商學院的講師 Aries Wong 表示，預期來自中國的觀光客人數，將會減少 10% 至 20%，而若疫情的蔓延持續至 7 月份，則預期將使香港全年 GDP 增長率減少 0.5%，而若疫情至年底才受到控制，則將減少 GDP 增長率 1%。

荷蘭銀行的經濟學家 Iris Pang 表示，雖然肺炎疫情將對零售業、餐飲業、大眾運輸、以及觀光產業造成負面影響，但由於這些產業已在去年，因為示威抗議活動而受到了重創，因此，進一步惡化的幅度將有限。

Oxford Economics 經濟學家 Tommy Wu 表示，預期今年再度爆發示威活動的可能性高，而由於武漢疫情對於中國經濟造成重創，預估亦將波及香港的產業活動，包括金融業、貿易、零售及觀光等。

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