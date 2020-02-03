精測1月營收2.75億元 年增8.68% 創同期新高

晶圓板卡測試廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 1 月營收 2.75 億元，月減 11.34%，年增 8.68%；受惠 5G 測試訂單延續，儘管 1 月工作天數不如去年同期，但仍繳出年增成績單，並創歷年同期新高；至於武漢肺炎，精測啟動防疫措施，估營運不受影響。

展望今年，受惠各國積極布局 5G ，小型基地台、智慧型手機等需求明朗，精測 VPC(垂直式探針) 訂單能見度已看至上半年，目前產能也滿載，新產能預計第 2 季開出，最快第 3 季月產能可挑戰 100 萬針。

精測 VPC 去年承接海思基地台訂單，RF(射頻元件) 測試比重近 4 成，其餘如 ASIC、AP(處理器晶片) 等皆在 3 成以下，今年隨著 5G 手機放量出貨，AP 業績將顯著提升，市占率也可望進一步成長。

外資估，精測今年在 5G 多動能驅動下，營收有機會挑戰年增三成，達 46 億元，獲利則因 VPC 銷售單價高，挑戰賺逾三個股本。

另外，新型冠狀病毒 (俗稱武漢肺炎) 疫情近期明顯擴散，精測因應疫情變化已啟動防疫管制，包括研發營運總部及海內外各地技術服務據點所有員工全面加強防疫工作，並配合且掌握客戶及供應鏈夥伴之防疫因應措施，確保公司順利營運，目前疫情對公司財務及業務無重大影響。