〈潛力股〉精測搭5G測試商機 全年挑戰賺3個股本 股價拚回千元

精測 (6510-TW) 今年受惠 5G 終端產品陸續問世，手機 AP(處理器)、Modem(數據機)、RF(射頻元件) 等測試需求明朗，加上先進製程銷售單價高，今年營運迎來高成長，外資預估，精測今年營收將年增逾 3 成，獲利則挑戰賺 3 個股本，目標價上看 1160 元，再戰千元大關。

精測今年訂單能見度高，除了華為海思基地台晶片訂單延續，還有聯發科 (2454-TW)、高通 5G 手機晶片，且精測為目前唯一支援 5G 技術 Sub 6、毫米波的測試廠商，預計支援毫米波的 5G 晶片問世後，精測下半年營運將再續強。

精測去年年底終止與國際衛星公司的合作，將原有 PCB 生產設備，轉為生產半導體 VPC(垂直式探針卡) 等高價值產品，加上新廠設備陸續到位，今年高價值產品第 2 季即可見到營收貢獻，且第 3 季在旺季動能驅動下，VPC 產能將挑戰每月 100 萬針。

台股現在高價股眾多，除股王大立光 (3008-TW) 外，矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、精測都曾站上千元大關，現任股后矽力 - KY 也在豬年封關日守穩 1100 元，隨著三千金後市看俏，未來千金間的比價效應同樣可期。