〈宏碁新春團拜〉首次採用視訊團拜 順勢推廣自家雲端視訊會議系統

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (30) 日依照往例舉辦團拜活動，但因應肺炎疫情，首次採用視訊會議模式舉辦團拜活動，創辦人施振榮表示，這是宏碁與 Zoom 合作共同開發的視訊會議新品，採用宏碁 AiSage 系統，但目前仍在實驗階段，預計 3 個月後就能正式推出。

施振榮表示，40 年前視訊電話只是一個夢想，但現在包含手機通訊軟體都能完成這樣的願景，預期未來多方視訊會議將成主流，可提升生產力、辦公效率。

施振榮指出，傳統會議室的硬體設置、操作都不容易，且需有工程人員在旁待命，雖然雲端視訊會議還有很多挑戰，但已成趨勢，未來可提供普及化的價格，並優化使用者安裝、使用流程。

這款雲端視訊會議系統是利用宏碁自行開發的 AI 邊緣運算裝置 AiSage、雲端服務，整合視訊會議解決方案所推出，據了解目前最多可提供 49 人同時上線，目前包含宏碁外，旗下安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW) 等跨國視訊會議也都已採用此款視訊會議系統。

Zoom 在 2012 成立，是目前全球最大線上視訊會議解決方案提供商，主要提供跨平台 (個人電腦、智慧型手機、平板等) 雲端視訊會議系統，2017 年獲得紅杉資本 1 億美元投資，包含香港首富李嘉誠、Yahoo 共同創辦人楊致遠旗下創投皆有投資。