2019全台十大建商出爐 冠軍寶佳破千億 推案集中重劃區

2019 年全台建商推案成績揭曉，全台推案量破 1.5 兆天量，幾乎都在重劃區有重大布局；根據調查前十大推案建商依序為寶佳、興富發、冠德、麗寶、富宇、遠雄、豐邑、京城、國泰及龍騰等建設公司，其中寶佳機構推案破千億、穩居「推案王」，亞軍興富發建設、季軍冠德建設則在重劃區、市中心都有指標案。

數字科技 (5287) 旗下 591 新建案統整六都、新竹 2019 年各建商推案量，推案前十名建商由寶佳機構以破 1200 億元總銷奪下榜首，在各地蛋白區段推出平價宅，切合現今自住市場，價、量併進下，各地案場銷況反應不錯。



「獵地王」興富發建設拿下亞軍，在全台北中南都有出手，推案更是毫不手軟，全年度進場銷售建案總銷累積超過 6 百億，主要鎖定各大都會區推案，並打出低自備、提供建商無息貸款的方案，吸引不少首購族，新竹市東區「竹科潤隆」、台中高鐵特區「夢幻誠」，均打出 2 房 38 萬元起的低自備方案，吸睛度不差。



捷運聯開專門戶冠德建設，2019 年在桃園青埔站推出總銷 80 億元的「冠德青璞匯」，為桃園首個捷運聯開案，目前成交價穩上 3 字頭；而新成屋豪宅「冠德信義」總銷達 200 億元，在指標案加持下奪下季軍。

第四名麗寶建設去年主力擺在新北市重劃區推案，在板橋江翠重劃區推出超過百億元「北歐莊園」系列建案，其餘新莊副都心、五股洲子洋重劃區都有不少新案進場。台中建商富宇建設 2019 年則是北上到桃園龜山 A7 重劃區，全整年就一口氣推出「富宇上城」、「富宇哈佛苑」等 4 個新案，總案量逼近 250 億元、擠進前五名。



遠雄建設 2019 年則也瞄準北中南重點重劃區推案，為本次統計第六名，在新北中和華中橋西側重劃區，推 2~3 房的「遠雄 CASA」近百億量體，一路往南到桃園龜山 A7，及台中港重劃區，其中台中港重劃區的「遠雄之星」系列建案已到第八期，訴求 1 字頭房價，5 百萬內就能入手的低總價吸引首購族。



台中發跡、深耕新竹房市的豐邑機構位居第七名，去年除了在竹北喜來登商圈推百億指標新案「豐采 520」也接著在台中精華地段推案，其中「豐邑菁科城」主打低首付、低月付，南屯門牌再加上 2 字頭開價，也是短時間累積許多看屋客。



有高雄南霸天之稱的京城建設拿下第八名，包括美術館特區指標豪宅「京城美術皇居」主打三千坪大基地及空中泳池等豐富公設，吸引高端購屋客群。第九名國泰建設推案遍及全台，北台灣在江翠北側重劃區推水岸景觀建案「國泰田」，其餘在台中、台南及高雄均有新案進場，品牌建商都在區域都有累積一定口碑。