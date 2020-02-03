匯率波動大 善用「外幣匯率到價通知」 防疫不出門照樣即時理財

武漢肺炎來勢洶洶，銀行業者觀察，今 (2020) 年農曆春節開工後，全台分行來客數，確實較往年同期減少，明顯較無排隊人潮。凱基銀行建議，在非常時期只要善用行動銀行及網路銀行的數位金融服務，包括轉帳、換匯、申請信貸都可不出門照樣完成；尤其近期匯率波動大，常常一不留意，日圓和美元就大升值或大貶值，可以運用「外幣匯率到價通知」掌握匯價走勢，即時理財。

數位金融功能推陳出新，根據凱基銀行統計，前兩名使用率成長最快的數位功能為「跨行轉帳」及「外幣匯率到價通知」等兩項基礎服務。

其中「跨行轉帳」功能項下的「交易備註及通知」功能，使用率節節攀升，客戶不僅可備註轉帳目的供自己對帳，還可以備註留言並透過 LINE、簡訊、email 等多元管道通知受款人，無論是繳交團購費、或部門聚餐費，轉出者及受款人皆可清楚看到每筆交易備註內容，不必再核對帳戶末四碼，一目瞭然、輕鬆辨識。

而「外幣匯率到價通知」部分，目前許多行動銀行及網路銀行都已有此功能，包括：台北富邦銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、玉山銀行、元大銀行、台新銀行、新光銀行、永豐銀行、中國信託銀行等。

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，以該行為例，提供多達 13 種外幣的到價通知，包含國內較相對冷門的瑞典幣、瑞郎等幣別，亦能透過網路銀行、行動銀行輕鬆設定。一旦匯價碰觸事先設定好的指定匯率，系統將透過行動銀行 APP 推播、或 email 通知，方便客戶隨時掌握外匯市場變化，因此榮登使用率成長最快的數位服務之列。

若希望克服時差，讓系統幫忙 24 小時進行撮合，就可善用「外幣設價服務」，客戶只要事前透過客服電話，設定外幣兌換外幣的匯價，之後當價格抵達時，系統會 24 小時與國際匯市連結進行撮合，即使半夜也能執行換匯，無需擔心錯過理想匯價，不受時間及地域限制，省時又便利。

舉例來說，陳先生有一筆美元定存即將在 2 月上旬到期，考量近期須匯一筆生活費給遠在英國留學的兒子，故陳先生先看好目標匯價，再運用「外幣設價服務」設定美元兌英鎊的預定價格，即可在 2 月上旬美元定存到期後，由系統鎖定英磅價格並自動兌換。此外，陳先生還可撥出部份定存到期的美元，透過「外幣設價服務」鎖定美元兌換日圓的預定價格，提前預備與太太赴日賞櫻旅遊所需費用，不必出門輕鬆掌握理想日圓匯價。

此外，民眾若有需要申請信用卡或信貸，同樣無須出門到實體銀行，敖蓓寧指出，擁有中華電信手機門號滿 6 個月且繳費正常的用戶，可透過凱基銀行「手機門號辦信貸、信用卡服務」，透過手機操作約 3 分鐘，就可線上完成申辦個人信貸或信用卡的手續。信貸申請人收到 Email 通知，亦能直接線上同意簽約，立即取得貸款額度及優惠利率等內容，無須親赴銀行對保撥款，在此防疫期間，不出門一樣可以完成申請。