日勝生集團獲高雄火車站都更案最優申請人 2/6簽約

日勝生 (2547-TW) 透過子公司泰誠發展營造公司，參與交通部台灣鐵路管理局公開評選「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新實施者，獲選為最優申請人，將在 2 月 6 日簽約，此案是日勝生集團首度跨入高雄土地開發市場。

「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案緊鄰台鐵高雄車站，面積約 2.7744 公頃 (約 8392.56 坪)，屬第二種特定商業區，為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局的公有土地，建蔽率 50%、容積率 300%，北側緊鄰地下化綠道及 71 期重劃區。

據高雄市政府及官方規劃，71 期重劃區以高雄車站站體為核心，鐵路地下化後，高雄車站站體未來發展定位為「高雄之心」，本案周邊並有後驛、建國、長明、高醫大等商圈，具有開發效益。

日勝生 2019 年是重要轉型年，除原有營建地產業務，並推進健康樂齡及循環經濟事業，去年 12 月底已取得建照的三芝智慧健康樂齡宅，目前規劃總樓板面積約 1.93 萬坪，預定今年中開工與預售。另外青埔與三芝的建案，也將在今年開賣或預售。

日勝生集團已完成多項重大公共工程之投資建設與營運，包括台北轉運站 BOT 案、桃園污水下水道系統 BOT 案、多個捷運聯合開發案、地上權案、青年社會住宅案等。