武漢肺炎列為國際公衛緊急事件、英國脫歐、遠航廢證 本周重要大事回顧

新型冠狀病毒 (簡稱中國武漢肺炎) 全球疫情不斷升溫，世界衛生組織 (WHO)31 日宣布將新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件」，而全球已逾 20 個國家出現確診病例，歐洲議會 29 日通過脫歐協議，宣告英國將正式脫歐，國內方面，交通部拍板遠東航空廢證，宣告正式遠航走入歷史；股市方面，台股受疫情衝擊，30 日新春開紅盤以來，下跌 623.61 點，跌幅 5.15%，收在 11495.1 點，以下是本周重要大事回顧：

世衛宣布 新型冠狀病毒入列國際公衛緊急事件

2019 新型冠狀病毒 (簡稱中國武漢肺炎) 全球疫情不斷升溫，除了中國外，全球超過 19 個國家也出現確診病例，確認病例遠超過當年 SARS 確診人數，世界衛生組織 (WHO) 台北時間 31 日也正式宣布，將新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件」。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 更指出，現階段最擔心病毒有可能傳播到衛生系統較弱、準備不足的國家。

武漢肺炎疫情升溫 台灣累計確診病例達 10 例

中國武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心 21 日緊急召開記者會宣布，台灣出現首例新型冠狀病毒確診病例，而累計至截稿前，台灣共有 10 例確診個案，截至 30 日止，中國確診病例已接近 1 萬例，死亡人數突破 200 人，專家示警，無症狀或輕症的傳播者越來越多，未來疫情恐進一步擴大，經濟損失可能將超越 SARS。

而目前除中國外，全球其他逾 20 個國家也接連中標，包括台灣、泰國、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、法國、美國、韓國、越南、德國、沙烏地阿拉伯、加拿大、義大利、芬蘭、尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、菲律賓、印度、俄羅斯等。

歐洲議會通過脫歐協議 為英國脫歐鋪路

歐洲議會 29 日以 621 票贊成對 49 票反對，正式通過英國首相強生 (Boris Johnson) 所提交的脫歐協議，為英國 31 日起正式脫歐來作鋪路，市場人士分析，歐洲議會通過強生版脫歐協議後，將能夠避免英國出現無協議脫歐情況發生。

英國自 31 日起正式脫離歐盟，並與歐盟進入長達約 11 個月的脫歐過渡期，期間內英國仍將具有歐盟成員國資格，但不具備投票權，過渡期則將在 2020 年 12 月 31 日終止。

歐洲央行、美國聯準會皆決議維持利率不變

歐洲央行 (ECB)24 日召開利率會議，決議再度維持利率不變，並同意實行 2003 年來首度政策戰略審查，歐洲央行決定將存款利率維持在 - 0.5% 不變，符合市場預期，邊際貸款利率維持在 0.25%，主要再融資利率維持在 0%。

此外，歐洲央行重申，直到通膨逐步接近目標水平前，將會維持當前利率水平甚至更低，在必要情況下，還將繼續實行量化寬鬆計劃，每月購買債券的速度維持在 200 億歐元。

美國聯準會 (Fed)30 日的一月份利率決議，也宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年 4 月底、以維持市場流動性穩定。

交通部拍板遠航廢證 國際和兩岸航線航權一併廢止

交通部民用航空局 31 日宣布，因遠東航空未依民航法規定申請停止營運，於去年 12 月 27 日依法報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部審慎衡酌事實及法令後，31 日同意原屬遠航的國際和兩岸航線航權一併廢止，未來將另行分配，相關部會也將妥適規劃消費者和員工權益保障事宜，會全力將相關衝擊影響降至最低。

遠航因本身財務問題，於去年 12 月 12 日向交通部民用航空局提出自 13 日起暫停所有航線營運，由於遠航並未依照民用航空法第 48 條第 3 項規定，民航局認定違規事實明確，遠航董事長張綱維雖多次出面召開記者會強調，有投資方願意挹注資金，但最後仍無法改變遠航遭廢證事實發生。

金豬年台股大漲封關 金鼠年開紅盤暴跌近 700 點與成交量同創紀錄

台股豬年大豐收，封關日加權指數收在 12118.71 點，是史上第三次萬點封關，同時也創史上首次封關日加權指數站上歷史新高紀錄，累計豬年台股大漲 2186.45 點，上市公司整體總市值共 36.78 兆元，但隨著農曆新年假期間，武漢肺炎疫情持續升溫，衝擊市場信心。

台股 30 日金鼠年新春開紅盤遭武漢肺炎疫情空襲，除防疫概念股紅通通外，其餘類股全盤皆墨，賣壓大舉湧現，寫下歷史開紅盤最慘烈紀錄，跌幅最深一度高達 700.49 點，創史上最大跌點，終場大跌 696.97 點，成交值達 2754.16 億元，與跌點同寫新紀錄。