疫情蔓延 美股怎麼看？法人：多頭趨勢不變 慎防總統大選爆冷門

中國新型冠狀病毒疫情擴散，引發投資人對全球景氣的擔憂，不過 1 月份美林全球基金經理人調查報告顯示，經理人預期全球經濟未來 12 個月將出現好轉的比例，反而較上月增加。此外，法人認為，美股最大的尾端風險事件由美國總統大選取代了蟬聯了九個月的貿易戰擔憂。

1 月份美林全球基金經理人調查期間 (1/9-1/16) 正值美中雙方簽署第一階段貿易協議達成共識，以及美國去年第四季已公布財報的企業中，有 73% 的企業獲利高於預期，略高於過去五年的平均值(Factset，1/24)，推升經理人對於全球經濟未來 12 個月將出現好轉的預期。

認為未來 12 個月全球經濟增長將會改善的經理人比例從上月 29% 再度躍升至淨看多 36%，帶動全球企業獲利也較上月跳升 14 個百分點，來到 22 個月的高點，推升通膨預期及殖利率曲線趨陡。

此外，經理人也預估貿易消息在美國總統大選前的影響將趨於中性，但對於簽署第一階段協議是否能激發先前受到壓抑的企業開支看法悲觀，將近七成的經理人預估庫存僅會溫和回升。

對於聯準會在大選之年的行動，也有高達 68% 的經理人預期將會按兵不動，而聯準會先前於 2019 年 10 月宣布，預定至少到 2020 年第二季的每月購買約 600 億美元的短天期國庫券操作，可能會在六月停止，或是延至第四季以後再行退出。寬鬆態度也反映在美債及美元的部位上，本月美元多單下滑，從略為加碼轉為小幅減碼，美債部位同樣下滑，接近中性，考量到隨著美股節節高升，經理人偏好的避險工具也從做多美債轉為放空美股。

新興股市利多簇擁 經理人做多科技股火力不減

展望 2020 年，史坦普 500 指數的峰值預估價連續三個月上揚，從 2018 年底的 3022 點上升到 3400 點，高點可能落在 2020 年第三季，而最大的尾端風險事件則由美國總統大選取代了蟬聯了九個月的貿易戰擔憂。

大類資產上，本月經理人的現金餘額連續三個月持平在 4.2%。股票部位小幅增加 1 個百分點至淨加碼 32%，為 17 個月以來的高點，債券上升 2 個百分點至淨減碼 46%，略降低全球不動產、增加大宗商品。

區域股市方面，隨著美股越墊越高，經理人對於美股的淨加碼比重下滑 5 個百分點至 4%，轉而追捧評價面較低的歐元區及新興股市，歐元區股票淨加碼比重跳升 3 個百分點至 27%，新興股市淨加碼比重也上揚 7 個百分點至 32%，新興股市挾帶人口紅利、改革題材、企業治理改善及評價面等四大優勢轉而成為經理人布局首選。

產業方面，經理人對於科技的看好程度仍居各產業之冠；科技產業搶搭企業數位轉型趨勢，雲端運算市場規模料將持續成長，然而在多數的經理人有志一同看多的情況下，做多科技股及成長股也一舉拿下目前市場上擁擠交易的首位，遠高於位居第二~ 第四名 (做多投資級債、放空波動度、做多美國公債) 的總和。

* 美銀美林證券 2018/11 將通訊調整為通訊服務，部位調整不溯及既往。

富蘭克林坦伯頓新興國家暨亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，中國新型冠狀病毒疫情擴散，短期將對市場情緒與整體經濟產生負面影響；與 2003 年 SARS 爆發時期相比，目前消費佔中國 GDP 成長貢獻度達 70% 以上 (2003 年時期不到 40%)，現階段消費對於經濟的貢獻更顯重要，因此，此次疫情爆發對於中國經濟的拖累程度可能較 2003 年時期更為嚴重。

由於中國已成為全球供應鏈不可分割的一部分，必須留意跨國企業面臨暫時性的供應鏈中斷風險。伽坦 ‧ 賽加爾評估，中國的經濟成長可能將至少會受到一至兩個季度的影響，中國政府在遏止疫情擴大之虞，可能將透過刺激政策 (例如降息、鼓勵基礎建設支出以及刺激消費等措施) 來應對經濟放緩的可能。

儘管如此，市場也不用過度憂慮，伽坦 ‧ 賽加爾指出，中國與中國股市長期成長前景仍維持不變，大量採用科學技術、消費成長與消費升級、製造業升級以及政府的改革措施，將讓中國自目前這個充滿挑戰的階段轉變得更為強大、更能自給自足，也讓經濟成長動能有更多來源推升，對整體亞洲股市的長期投資前景依舊樂觀。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，全球股市節節高升、企業獲利僅溫和成長且評價面偏貴，因此在 2019 年已經調降股債配置，同時拉高現金水位，等待危機入市的機會。目前對於全球股票的看好度維持低位，反映長期吸引力跟評價面偏高的擔憂，但並沒有過分悲觀。基金強調靈活調整資產配置並重視風險控管，目前多元佈局，網羅創新成長 (科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料) 及防禦(公用事業、通訊及民生消費)，穩健參與美國景氣循環末期的投資行情。